Getam prende suspeito de roubar várias motos na cidade de Lagarto

No final da tarde da última quarta-feira, o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram a prisão de um suspeito de roubar várias motos na cidade de Lagarto. Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada no bairro Jardim Campo Novo, após o suspeito empreender fuga pulando o muro de uma residência.

“A guarnição fez o acompanhamento e conseguiu abordar o suspeito, onde foi feita a revista pessoal e uma varredura no local. Nisso foi encontrada uma pistola de Airsoft”, destacou a PM.

A polícia também relatou que a ação teve início após um cidadão informar que sofreu uma tentativa de assalto minutos antes do encontro com a guarnição. O suspeito trajava camisa e short brancos e tinha saído de um matagal com uma arma em punho.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.