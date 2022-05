Na manhã da última terça-feira, 10, uma equipe do Grupamento Tático Especial de Motos (Getam) recuperou uma motocicleta que havia sido roubada no último sábado, 7, nas proximidades do matadouro de Lagarto.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava abandonado nos fundos do Residencial Kaptiva, de onde foi levada para a Delegacia Regional de Lagarto, para ser devolvida ao seu proprietário.