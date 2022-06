Gilson Félix dos Santos é empossado desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe

O juiz de Direito Gilson Félix dos Santos é o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). Sua posse aconteceu na última segunda-feira, 28, no auditório do Palácio da Justiça, em sessão solene híbrida com a presença do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, que representou presencialmente o governador Belivaldo Chagas. A vice-governadora Eliane Aquino também acompanhou a solenidade, virtualmente.

“Quero parabenizar e desejar todo o sucesso ao desembargador, que chega à Corte mais alta do judiciário sergipano graças ao seu merecimento, trabalho e talento. É um momento, sem dúvida alguma, de alegria para o judiciário, que vê o Tribunal renovado e mantém os valores e qualidades que oferece. Aproveito, também, para enaltecer o grande trabalho realizado pelo desembargador Osório de Araújo Ramos nesse anos de serviço prestado à sociedade sergipana”, ressaltou Felizola.

A decisão do nome do juiz Gilson Félix dos Santos foi tomada em sessão administrativa realizada na quarta-feira, 24. O Pleno do TJSE promoveu, por unanimidade, pelo critério de antiguidade para o cargo de desembargador. Ele vai ocupar a vaga do desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, que se aposentou em meados de maio depois de mais de quatro décadas de serviços prestados à magistratura. Ele não esteve presente no evento, mas foi lembrado pelo presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amese), Roberto Alcântara. “Foi professor da maioria, foi exemplo para juízes e advogados locais. O Dr. Osório sai após anos de serviços prestados. Um lorde, com muita paciência e dedicação para ensinar”, disse o juiz de Direito.

O desembargador Edson Ulisses de Melo reforçou a alegria com a chegada do agora desembargador Gilson Félix, a quem cita como um dos membros mais qualificados. “O judiciário se alegra com a chegada do Dr. Gilson Félix, um magistrado de carreira, que também esteve na vida do advogado, teve a trajetória da advocacia e isso lhe serviu de grande experiência para essa indicação. O Tribunal se glorifica pela presença dele, um homem que sempre esteve se portando com dignidade, honestidade e sabedoria. É uma alegria muito grande porque o Tribunal recebe um dos membros mais qualificados”, salientou o presidente do Judiciário, o desembargador Edson Ulisses de Melo.

Mudança

Para o novo empossado, os desafios serão os mesmos, apesar da mudança de instância. “Sou juiz há 32 anos, é só mais um passo na carreira, ou melhor, antes eu decidia sozinho, agora farei parte de um colegiado”, falou o desembargador que complementou: “não me apoio em sombras que inflamam, nem procuro proteção que me constrange. Serei o mesmo magistrado e exercerei a magistratura da mesma forma que o fiz”, finalizou seu discurso, emocionado ao lembrar, principalmente, de sua mãe durante discurso.

Currículo

O novo desembargador é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1980. Advogou de 1980 a 1989, exercendo, inclusive, a função de Conselheiro da OAB/SE. Ele ingressou na magistratura em dezembro de 1989, atuando na Comarca de Nossa Senhora da Glória e de Nossa Senhora das Dores; Vara Criminal de Itabaiana, Juizado da Infância e Juventude, Vara Cível de Nossa Senhora do Socorro; 1ª Vara Privativa de Assistência Judiciária de Aracaju, que posteriormente se tornou a 19ª Vara Cível.

Gilson Félix também atuou como membro da Turma Recursal Juiz Eleitoral e membro do TRE/SE; Juiz Corregedor nos biênios 2003/2005 e 2011/2013; também foi presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe no biênio 1994/1995.