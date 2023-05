Gincana com discentes da UFS/Lagarto arrecada 5 toneladas de alimentos

Nos cursos de saúde, o estudo do metabolismo humano inclui abordagens de anatomia, fisiologia, histologia dentre outros. Com o objetivo de integrar os assuntos abordados no módulo metabolismo e o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à ação social, docentes do Laboratório de Morfofuncional do campus, vinculado ao Departamento de Educação em Saúde (DESL), realizaram a segunda edição da gincana de alimentos, na manhã da última segunda-feira, 8, na Vivência do campus Lagarto. As cinco toneladas arrecadadas serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O professor Tiago Costa, do DESL, destaca que realizar a gincana é também uma forma de ampliar não apenas o entendimento, mas a percepção social dos discentes. “É realmente muito difícil falar em metabolismo, em quanto tempo uma pessoa leva para fazer a digestão e metabolizar um alimento enquanto a gente sabe que muitas pessoas não terão nem o que comer hoje ou nos próximos dias”, avalia.

A atividade foi dividida em três equipes: Catalisadores (primeiro lugar), ATPicos (segundo lugar) e Metabólicos (terceiro lugar). Integrante da equipe vencedora, a discente Anne Macedo, do curso de Fonoaudiologia, acredita que a ação foi importante também para integração. “A parte de vivência, de aprender a lidar com as diferenças e a motivar as pessoas é também muito importante. A gente se envolveu muito na atividade, fizemos rifas, arrecadamos alimentos. Foi uma experiência muito boa e sei que vai ajudar muita gente”, pontua.

A equipe docente responsável pelo evento era composta pelos docentes do Departamento de Educação em Saúde Giuliana Borges, Luciana Valente e Tiago Costa. No campus Lagarto, os discentes dos oito cursos do campus estudam juntos durante o primeiro ano letivo, no Departamento de Educação em Saúde.

O campus é formado pelos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional.

Fonte: UFS