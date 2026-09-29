GloboNews aponta Fábio Mitidieri com possibilidade de vitória no primeiro turno

A disputa pelo Governo de Sergipe entrou no radar nacional entre as eleições estaduais que podem ser definidas já no primeiro turno. Em análise do cenário eleitoral do país, a GloboNews incluiu Sergipe na categoria “possível primeiro turno” para a votação deste domingo, 4.

A classificação considera a relação entre o percentual do candidato que lidera e a soma das intenções de voto dos demais concorrentes. Além de Sergipe, aparecem nessa categoria Maranhão, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins.

Pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram Fábio Mitidieri (PSD) na liderança da disputa. Na Quaest mais recente, o governador registra 52,6% dos votos válidos.

No recorte de votos válidos, outros dois levantamentos recentes registraram percentuais superiores a 50% para Fábio: 54,1% no Instituto França e 56,5% no ECM Sergipe.

Fonte: Assessoria de Comunicação