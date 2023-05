Na última sexta-feira, 29, um idoso de 69 anos foi preso pelo furto de quatro facas do tipo peixeira, no centro comercial de Lagarto. A ação, realizada pela Guarda Municipal de Lagarto, ocorreu após o proprietário do estabelecimento denunciar o caso aos guardiões.

Ao chegarem a loja, os guardas encontraram o suspeito em frente ao estabelecimento e, durante a abordagem, as facas foram encontradas dentro das calças do suspeito, que foi levado para a Delegacia Regional de Lagarto.