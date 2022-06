GM de Lagarto recupera moto furtada no povoado Brejo

Na manhã da última segunda-feira, 20, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta Honda 150 vermelha, de placa policial IAJ 3723, que havia sido furtada na noite do último domingo, 19, no povoado Brejo, na zona rural do município.

De acordo com a GML, o veículo foi escondido por criminosos em um matagal situado no Assentamento Dr. João, na zona rural de Lagarto. Com a recuperação, o bem foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para ser restituído ao seu proprietário.