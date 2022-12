GM de Lagarto recupera moto roubada e homem é preso por receptação

Na última quinta-feira, 29, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma moto Honda NXR Bros 160 de placa policial QKT 0G24, que havia sido roubada em Abril de 2021 em Itabaiana.

A ação ocorreu quando os guardas municipais realizavam o patrulhamento nas imediações do trevo que liga Lagarto a Riachão. Ao visualizarem a motocicleta, no momento da abordagem descobriram que a placa era inexistente e a numeração do motor e chassi estavam parcialmente suprimidos. Após uma consulta detalhada foi constatada que a moto era roubada.

Ao ser questionado, o motorista alegou não saber que a motocicleta era roubada.

O suspeito e a motocicleta foram encaminhados a Delegacia Regional de Lagarto para adoção de medidas cabíveis.