GM de Lagarto recupera moto furtada em Aracaju

Na noite da última sexta-feira, 21, a Guarda Municipal de Lagarto recuperou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, de placa policial IAJ-9825, que havia sido furtada no dia 11 de março de 2022 em Aracaju.

De acordo com a GML, o veículo foi encontrado nas imediações de um evento festivo que ocorreu na Praça do Tanque Grande. Ela estava com uma placa inválida, além da numeração do chassi e motor parcialmente suprimidos.

Diante disso, os agentes localizaram a placa verdadeira da motocicleta e a encaminharam para a Delegacia Regional de Lagarto.