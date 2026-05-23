GML é contemplada com emendas do Senador Alessandro Vieira

Na última sexta-feira, 22, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) participou da cerimônia de entrega das instituições e entidades contempladas com as Emendas Participativas 2026 do senador Alessandro Vieira.

O projeto de Escola Segura, Guarda Presente, Escola Protegida da GML, foi contemplado através de escolha popular.

A GML recebeu o valor de R$ 200.000 reais para aquisição de equipamentos e materiais que fortalecerão a Coordenação da Ronda Escolar.

Pelas redes sociais, a direção da Guarda Municipal de Lagarto agradeceu a toda população que ajudou votando e compartilhando.