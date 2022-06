Na madrugada do último sábado, 25, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na área do Festival da Mandioca. O caso foi divulgado no começo desta semana.

Segundo a GML, o suspeito foi visto e abordado na região dos banheiros, onde ele passou por uma revista pessoal. Dentro da sua pochete haviam trouxinhas de cocaína e R$ 60,00 em espécie.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Lagarto. (Foto: GML)