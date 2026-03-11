GML realização ação de conscientização em escolas municipais de Lagarto

A Guarda Municipal de Lagarto (GML), por meio da Patrulha Maria da Penha, reafirmando seu compromisso com a proteção das mulheres e com a promoção da conscientização na sociedade, realizou palestras de conscientização e orientação em diversas escolas municipais de Lagarto.
Durante a ação, foram realizadas palestras e rodas de conversa com mães, funcionárias e estudantes, na faixa etária de 12 a 15 anos.
De acordo com a GML, a ação teve como objetivo levar informação e conscientização sobre o respeito às mulheres e meninas, os direitos das mulheres, a identificação da violência e a rede de apoio disponível no município.
As Escolas Municipais Maria Luiza da Silva, no Povoado Carcará, e a Eudálio de Lima, no Povoado Colônia Treze, estão entre as contempladas com as atividades educativas.