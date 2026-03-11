logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

GML realização ação de conscientização em escolas municipais de Lagarto

Screenshot

A Guarda Municipal de Lagarto (GML), por meio da Patrulha Maria da Penha, reafirmando seu compromisso com a proteção das mulheres e com a promoção da conscientização na sociedade, realizou palestras de conscientização e orientação em diversas escolas municipais de Lagarto.

Durante a ação, foram realizadas palestras e rodas de conversa com mães, funcionárias e estudantes, na faixa etária de 12 a 15 anos.

De acordo com a GML, a ação teve como objetivo levar informação e conscientização sobre o respeito às mulheres e meninas, os direitos das mulheres, a identificação da violência e a rede de apoio disponível no município.

As Escolas Municipais Maria Luiza da Silva, no Povoado Carcará, e a Eudálio de Lima, no Povoado Colônia Treze, estão entre as contempladas com as atividades educativas.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next