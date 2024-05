GML recebe novo veículo para fortalecer Patrulha Maria da Penha

A Guarda Municipal de Lagarto deu um passo importante no serviço de proteção às mulheres da cidade, com a chegada de um novo veículo doado pelo Ministério da Justiça. A L200 Triton, vai atuar na Patrulha Maria da Penha, reforçando as ações preventivas contra a violência de gênero.

A Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fundamental na garantia da segurança e proteção das lagartenses. Com a chegada desse novo veículo, equipado com recursos modernos e eficientes, a equipe terá ainda mais agilidade e capacidade de resposta diante das demandas que surgem.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância desse investimento para a cidade: “A garantia dos direitos das mulheres sempre foi pauta da nossa general e este novo veículo fortalecerá ainda mais a atuação da nossa Guarda Municipal e da Patrulha Maria da Penha, reforçando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todas as lagartenses”, afirmou HIlda.

Com essa nova conquista, a Guarda Municipal de Lagarto reafirma seu compromisso com a comunidade e sua missão de proteger e servir. A Patrulha Maria da Penha, que já é reconhecida pela sua dedicação e eficácia, poderá expandir ainda mais sua atuação, chegando a mais locais e proporcionando um ambiente mais seguro para as mulheres de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto