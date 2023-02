GML recupera moto roubada e prende receptador

Na tarde da última terça-feira, 07, sábado, 8, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) prendeu um homem pelo crime de receptação e recuperou uma motocicleta Honda CG FAN 160 preta de placa QKZ-7883, que no momento da abordagem utilizava uma placa clonada.

A ação ocorreu quando os guardas municipais avistaram um indivíduo com atitude suspeita próximo a uma motocicleta de placa suspeita. No momento da abordagem foi constatado que a placa era de outro veículo que havia sido roubada no ano de 2019 em Lagarto.

“Ao ser questionado o suspeito alegou não saber que a motocicleta era roubada e que acreditava ser de leilão, diante dos fatos o suspeito e a motocicleta foram conduzidos a Delegacia Regional de Lagarto para asoção de medidas cabíveis” informou a GML.