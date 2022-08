Golpista fatura R$ 1,5 milhão após enganar 35 pessoas em Sergipe

Desaparecido desde a última semana, um estelionatário teria feito mais de 35 vítimas na cidade de Itabaianinha e faturado R$ 1,5 milhão, através de falsas promessas para ganho de dinheiro.

O caso foi confirmado pela Polícia Civil que começou a colher relatos e a investigar o caso em sigilo, para não expor às vítimas e nem comprometer o andamento dos trabalhos. Além disso, o órgão informou que o suspeito conquistava a confiança das vítimas e as convidavam para investir em aplicações rentáveis, que ele mesmo administraria e repassaria os lucros, para poupá-las do compromisso de realizar as aplicações.

“As pessoas, seduzidas pelas ofertas de lucro mensal de até 20%, realizavam transferências bancárias para ele, em quantias que, em alguns casos, totalizaram cerca de R$ 80 mil. Algumas delas usavam cartões de crédito para aumentar os valores investidos”, complementa a PC.

Levantamentos apontam que o golpe pode ter causado um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão. O trabalho feito pela polícia, até o momento, mostra que, além de convencer as pessoas, ele também induziu algumas delas a angariar mais investidores.

“A Polícia Civil solicita que, caso existam outras vítimas, que elas compareçam à Delegacia de Itabaianinha, para registrar boletim de ocorrência, e contribuir com a investigação, no sentido de responsabilizar o autor”, finaliza a polícia.