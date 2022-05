Goretti desiste e Sérgio deve ser convocado pelo grupo para ser o candidato a estadual dos Reis

Com a desistência da deputada estadual Goretti Reis (PSD) em disputar a reeleição, anunciada nesta terça-feira, 3, o movimento natural do seu agrupamento é a convocação do ex-deputado federal Sérgio Reis (PSD), que poderá acontecer em breve. Sérgio é visto como o pré-candidato ideal neste momento para representar Lagarto, a região Centro-Sul e o nome dos Reis na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano.

Outro fator que pesa a favor dele é o fato de Sérgio Reis ser neste momento o principal líder do grupo. Eleito o deputado mais jovem do Brasil em seu primeiro e único pleito disputado, Sérgio voltou aos holofotes almejando o retorno à política e já é esperado que em algum momento ele venha a concorrer a uma eleição novamente. Muitos acreditam que a hora chegou.

Ainda não há uma definição oficial do partido, mas possivelmente as conversas para colocar Sérgio como pré-candidato a deputado estadual iniciem o mais rápido possível. O discípulo e descendente do ex-deputado e ex-prefeito Artur Reis é conhecido por ser um homem de coragem e certamente vai topar o desafio de sair candidato em 2022, tendo em vista que sua potencial pré-candidatura é enxergada como uma das mais fortes do estado, caso se concretize.