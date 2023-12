Governador anuncia convocação de 55 novos profissionais para o Banese

No último sábado, 23, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou em suas redes sociais a convocação de 55 novos aprovados do concurso público para vagas de Técnico Bancário para integrar o Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O governador destacou a importância estratégica do Banese como um banco de desenvolvimento, enfatizando que a chegada dos novos profissionais contribuirá significativamente para o crescimento da instituição e para o progresso do estado.

Para o governador, o Banese desempenha um papel crucial como agente de fomento ao progresso e a chegada desses novos colaboradores é fundamental para fortalecer ainda mais a instituição. Segundo ele, esse chamamento reflete o compromisso contínuo com o desenvolvimento econômico e social do estado. “Com certeza os novos aprovados auxiliarão ainda mais no fortalecimento e expansão das atividades do Banese, consolidando seu papel fundamental no desenvolvimento econômico de Sergipe”, disse durante o anúncio.

Fábio também enfatizou a importância da construção de um Banese cada vez mais robusto e capacitado para atender às necessidades financeiras da comunidade. “Agradeço a todos que fazem parte desta jornada e desejo boas-vindas aos novos membros, que em breve se somarão à equipe do Banese. Com empenho e dedicação, juntos, impulsionaremos o banco sergipano rumo a novos horizontes de sucesso e excelência”.

Avanços

Ao final do terceiro trimestre de 2023, o Banese atingiu R$ 8,9 bilhões em ativos. O patrimônio líquido do banco também apresentou crescimento, atingindo R$ 616,7 milhões, o que representa aumento de 3,2% em relação ao trimestre anterior e de 5,9% nos últimos 12 meses.

“Estamos investindo no talento local, proporcionando oportunidades para que os melhores profissionais contribuam conosco na busca por soluções inovadoras e no aprimoramento dos serviços oferecidos”, destacou o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz.

Já a carteira de crédito do Banese fechou o mês de setembro com um saldo aplicado de R$ 3,9 bilhões, evidenciando uma elevação de 2,4% no trimestre e de 9,7% no acumulado anual. Desse montante, destaca-se que R$ 2,8 bilhões correspondem à carteira de crédito comercial, que engloba os créditos na modalidade de livre destinação.

O desempenho é resultado, principalmente, de estratégias bem-sucedidas, como campanhas e ações de vendas direcionadas para diversos públicos. Adicionalmente, a prospecção ativa de clientes e a orientação para a contratação de crédito nos canais de autoatendimento e correspondentes em todo o país contribuíram para o resultado positivo.

Fonte: Governo de SE