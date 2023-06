Governador anuncia ponto facultativo nesta sexta-feira

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta quinta-feira, 22, que será ponto facultativo para os servidores públicos estaduais nesta sexta-feira, 23, véspera do Dia de São João. A medida não se aplica às atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e congêneres. O decreto nº 329/2023 foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial de Sergipe.

No sábado, 24, Dia de São João, o Estado acompanha o feriado municipal, como previsto no decreto nº 241, de 30 de janeiro de 2023, que estabelece e divulga os dias de feriados nacionais, estaduais e define os pontos facultativos nas repartições públicas do Estado de Sergipe. “Os feriados declarados em Lei Municipal, de que trata a Lei (Federal) n° 9.093, de 12 de setembro de 2005, serão observados pelas repartições da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional nas respectivas localidades”.

Fonte: Governo de SE