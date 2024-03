Governador anuncia programação dos festejos juninos 2024

Com o objetivo de contribuir para o planejamento do trade turístico, fomentar o setor, assim como incentivar a geração de emprego e renda, o governador Fábio Mitidieri anunciou na última sexta-feira, 15, no restaurante Cariri, a programação do Arraiá do Povo 2024, que este ano terá a arena de shows ampliada. Sergipe é o primeiro estado do Nordeste a anunciar a programação. Assim como na edição anterior, em 2023, este ano serão 60 dias de forró, no Arraiá e Vila do Forró, de 1º de junho até 31 de julho, reunindo mais de 300 atrações.

O Arraiá do Povo é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e contará com 30 dias de forró, de 01 de junho a 30 de junho. Já a programação da ‘Segundona do Turista’, na Rua São João, começa na próxima segunda-feira, dia 18, e segue até dezembro, no bairro Industrial, em Aracaju.

“É um dia importante para a nossa cultura. Damos continuidade ao nosso plano de ações para o turismo, para dar ao trade e a todos os setores envolvidos uma previsibilidade de venda dos pacotes turísticos, lotar os hotéis, as pousadas e para que os restaurantes e comércios possam se preparar. Tem uma frase que eu adoro dizer, que é: a sua alegria movimenta a economia”, declarou o governador Mitidieri.

A secretária de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, revelou boas expectativas para este ano, devido ao sucesso do Arraiá do Povo em 2023. “Este ano será melhor do que o ano anterior, com certeza, porque a antecipação da programação este ano é maior. Teremos 60 dias de excelente ocupação nos hotéis, movimentando toda a economia do trade turístico”, considerou.

Concomitante com o anúncio da programação, o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Telles, aproveitou a oportunidade para dizer que a pasta prepara um pacote de ações de cursos e qualificações para quem deseja empreender no São João. “A Secretaria do Trabalho está preparando um pacote de ações voltadas para o empreendedorismo e qualificação profissionalizante. Terminamos recentemente a qualificação para a Páscoa, de produção de chocolate e ovos de Páscoa, e para o São João estamos preparando também cursos especiais, voltados para a culinária junina, em parceria com o Senac”, revelou o secretário.

Ampliação

Para 2024, haverá ampliação na estrutura do Arraiá do Povo. O espaço, onde aconteceram os shows em 2023, agora contará com um parque de diversões completo, com dez mil metros quadrados. Para contemplar o projeto, a arena mudará de local e ficará atrás das quadras de tênis da Orla da Atalaia, numa área de 18 mil metros quadrados.

A área da Vila do Forró será mantida, com sete mil metros quadrados. Com o planejamento, toda estrutura do Arraiá do Povo terá 35 mil metros quadrados. O número de bares na arena de shows também será ampliado, assim como na Vila do Forró. Outra novidade na programação musical é reservar as terças-feiras para as atrações do ‘Arrocha’ e as quintas para bandas com cantoras mulheres, que se apresentarão no palco principal.

Trade

O anúncio da programação nesta segunda-feira animou representantes do trade turístico do estado, como comentou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), o empresário Antônio Carlos Franco Sobrinho. “É um pleito antigo do trade turístico. Essa divulgação antecipada dos festejos juninos traz uma previsibilidade, e assim temos condições de nos programar, planejar, vender os pacotes com antecedência e principalmente a ABIH, no fato de ela divulgar e promover a festa em todo o Brasil, ela está com essa missão”.

Sentimento de otimismo compartilhado pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea. “Um calendário de eventos programado é um sonho antigo do trade turístico e está sendo realizado hoje, com a antecipação da programação dos festejos juninos, já em março. Essa é uma pauta antiga nossa, fundamental para o planejamento do turismo. Espero que se perpetue durante muitos anos. O turismo vive de planejamento e agora conseguimos difundir a imagem de Sergipe por todo Brasil. O Governo do Estado e toda sua equipe estão de parabéns por promover esse diferencial. Com certeza esse planejamento posiciona Sergipe em outro patamar”.

Além de concordar com os colegas de setor, o CEO do Vidam Hotel, José Wilson dos Santos, salientou que Sergipe sai na frente em relação aos outros estados do Nordeste. “O governador divulgou toda a programação. Aliás, o São João de Aracaju já começa agora, dia 18, lá na Rua São João. É um pioneirismo que sou defensor. Defendo um calendário construído com antecedência, divulgado com antecedência, para que o Brasil e o mundo possam saber o que vai acontecer e as pessoas se programem para estar conosco. Então, parabéns ao Governo do Estado, parabéns ao governador e parabéns a Sergipe, que já se consolidou como País do forró!”.

Fonte: Governo de SE