Governador autoriza construção da ponte entre Itabaianinha e Tobias

Atender as demandas mais urgentes da população sergipana tem sido a principal prioridade das políticas de atuação do governo de Fábio Mitidieri. Na última segunda-feira, 13, o governador de Sergipe assinou a ordem de serviço para a obra de construção de uma ponte, situada na Rodovia SE-290, que reinterligará os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto.

O investimento na infraestrutura rodoviária é apenas uma das medidas adotadas pelo Governo do Estado para reparar os danos causados pelas chuvas intensas ocorridas no período da noite e da madrugada de 30 de novembro de 2022. O temporal causou diversos prejuízos econômicos, impactando diretamente a população e a economia de ambos os municípios.

Com a realização da obra, o objetivo do Governo de Sergipe é garantir tranquilidade, segurança e comodidade no deslocamento dos munícipes de ambas as cidades, além de facilitar o escoamento industrial e comercial, impulsionando o desenvolvimento econômico da região, reconhecida como importante polo de produção nas áreas têxtil e de cerâmica em Sergipe.

O investimento da administração estadual será de R$ 2.092.777,26, com prazo de execução de 180 dias. A ponte terá uma extensão de 14 metros e largura de oito metros, construída em concreto armado, sob o rio Jabiberi, em substituição a um bueiro metálico arrastado pelas enchentes ocorridas na região. A superestrutura será composta de cinco vigas longarinas pré-moldadas concretadas em dois estágios.

Na solenidade de assinatura, Fábio destacou que esta era uma demanda que ele já havia se comprometido em resolver desde a campanha, e reforçou que o principal foco da gestão é melhorar a vida das pessoas, por meio da geração de emprego e renda. “Aqui é uma área que funciona como importante rota de escoamento de produção, tanto agrícola como industrial, e o nosso compromisso é de ser um indutor do desenvolvimento para fazer com que o estado cresça”, disse.

Ao destacar a importância econômica da região, o governador também pontuou que pretende discutir com os prefeitos e com o segmento empresarial a respeito do fortalecimento do comércio e a indústria de ambas as cidades, com o objetivo de tornar a economia local mais competitiva. “Vamos trabalhar para fazer o cinturão da indústria têxtil e trazer mais desenvolvimento para a região. Seremos um governo desenvolvimentista e preservaremos a nossa indústria têxtil e de cerâmica para que possamos fazer essa região avançar cada vez mais. Tobias Barreto e Itabaianinha serão os maiores empregadores nestes setores. O trabalho e a caminhada estão só começando, aqui não faltam coragem e determinação.”

Investimento

O secretário de Estado do Desenvolvimento e da Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, falou sobre o empenho da atual gestão para promover melhorias urgentes na vida de quem mais precisa. “Essa é uma obra muito importante e que já fazia parte do compromisso de Fábio desde a campanha. O projeto foi apresentado pelo DER [Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária] e Fábio autorizou de imediato para que a rodovia fosse completamente recuperada. Com a obra, mais de 100 mil habitantes serão beneficiados, sem falar da economia local, já que vai facilitar no escoamento de todas as atividades de produção”.

O prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, também enfatizou o compromisso de Fábio em resolver a situação desde quando assumiu o mandato. “Hoje é um dia memorável, aqui não é só uma obra que vai interligar a passagem de veículos, mas vai ajudar a desenvolver os polos de desenvolvimento dessa região produtiva. Fábio, você é um homem de palavra, pois tem recebido todos os vereadores e lideranças para ouvir as demandas do estado, precisamos de um governo que atue dessa forma. Seu mandato será um dos melhores da história de Sergipe. A sua vontade de fazer diferente fará com que o estado cresça e gere mais emprego e renda. Quem ganha com isso é o povo do estado de Sergipe”.

O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, também agradeceu o pronto atendimento da demanda por parte do Governo do Estado. “Só tenho a agradecer ao governador Fábio que nos escutou e nos atendeu prontamente, te parabenizo pela determinação com a qual assumiu essa obra. O senhor já está avançando em cumprir os compromissos, por isso, somos gratos.”