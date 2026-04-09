Governador autoriza obras de mobilidade, urbanização e lazer no Centro-Sul sergipano

O Centro-Sul sergipano foi contemplado com investimentos de R$ 6,4 milhões do programa Acelera Sergipe, do Governo do Estado, dentro de um volume superior a R$ 200 milhões aplicados em diversas regiões. As obras foram autorizadas na última quarta-feira, 08, pelo governador Fábio Mitidieri.

Em Lagarto, os investimentos incluem a urbanização com ciclovia da Avenida Francisco Antônio de Figueiredo (R$ 950 mil), além de praças que somam mais de R$ 2 milhões. Em Poço Verde, a reforma de quadra esportiva com vestiário ultrapassa R$ 2,4 milhões.

Já em Simão Dias, as obras de requalificação e construção de espaços públicos somam mais de R$ 900 mil, ampliando áreas de convivência e lazer. São investimentos importantes para o Centro-Sul, que segue em plena ascensão.