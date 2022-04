Governador celebra reforço na Segurança Pública com formatura de 353 novos policiais militares

Na noite da última quinta-feira, 07, o governador Belivaldo Chagas participou, da solenidade de formatura de 353 novos policiais militares de Sergipe, que encerraram o Curso de Formação de Novos Soldados (CSFD) da turma de 2021.1. O evento aconteceu no Centro de Ensino e Instrução (CEI), em Aracaju (SE), e também contou com a presença da vice-governadora, Eliane Aquino.

Como parte das celebrações pelo aniversário de quatro anos de gestão, também completados neste 7 de abril, Belivaldo comemorou o reforço na Segurança Pública do Estado de Sergipe, que acontece com a chegada deste novo efetivo aos municípios sergipanos.

Os novos policiais militares formados são oriundos do concurso público realizado pelo Governo do Estado, em 2019, que, no total, inseriu 1.015 novos PM’s à corporação, entre oficiais e soldados.Junto aos concursos das polícias Civil, Penal e Corpo de Bombeiros, representam um reforço na segurança do estado de 1.663 novos profissionais.

“É com muita alegria que estamos hoje celebrando não só esta formatura, mas o fato de poder reforçar a Segurança Pública de nosso estado. Entrei no governo com o compromisso de equilibrar as finanças para poder proporcionar momentos como esse, onde sentimos que estamos prestando um serviço à sociedade, tanto proporcionando novos postos de trabalho, por meio dos concursos públicos realizados, como, sobretudo, melhorando a segurança dos nossos municípios”, destacou o governador.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, também falou, em discurso, sobre a importância dos novos policiais militares que chegam à instituição para reforçar a segurança de Sergipe. “Quero parabenizar a todos que estão aqui, junto com suas famílias, celebrando este importante momento, que é a conclusão do Curso de Formação. Sejam bem-vindos e vamos, juntos, trabalhar para promover cada vez mais segurança ao nosso estado”, ressaltou.

Curso de Formação

O CFSD 2021.1 foi composto por 33 elementos curriculares, totalizando 1.200 horas/aula, sendo ministradas, dentre outras, aulas Relações Humanas e Interpessoais, Técnica Policial Militar, Defesa Pessoal e Tiro Policial. Além das matérias ministradas os formandos participaram de Estágio supervisionado, vivenciando a prática da atividade policial sob a supervisão de profissional experiente.

Durante a gestão do governador Belivaldo Chagas foram realizadas duas convocações para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Sergipe (CFO) e três convocações para o CFSD. Com isso, o Governo de Sergipe possibilita que 1.015 novos policiais militares estejam à disposição da sociedade sergipana. Desses, 58 são oficiais e 957 soldados.

Foram 28 oficiais formados em 2021 e 30 que estão em formação. Já, das três convocações para Curso de Formação de Soldados, foram 293 militares formados na turma 2019; 353 alunos que se formaram nesta turma de 2021 e 311 alunos inscritos na turma 2022, iniciada em 04/04/2022.

Fonte: Governo de Sergipe