Governador de SE anuncia ponto facultativo na sexta-feira

O governador Fábio Mitidieri anunciou na última segunda-feira, 05, que a próxima sexta-feira, 09, será ponto facultativo para os servidores públicos estaduais. Na quinta-feira, 08, acontece o feriado de Dia de Corpus Christi, previsto no decreto nº 241, de 30 de janeiro de 2023. Os serviços essenciais e de urgência não sofrerão alteração. O Governo do Estado também anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial do mês de junho para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo.

De acordo com a nova data de pagamento, na quarta-feira, 21, recebem os servidores aposentados e pensionistas. Já no dia 22 serão pagos os salários dos servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações e ainda os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação. O calendário de pagamento da folha de junho será encerrado na sexta-feira, 23, com os servidores ativos das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Os servidores aniversariantes do mês de junho também recebem a antecipação de 50% do 13º salário. O pagamento antecipado da folha vai injetar um montante superior a R$ 330 milhões, líquidos, na economia do estado, em uma das mais movimentadas épocas para o comércio, que é o período junino.

Corpus Christi

O Corpus Christi é uma solenidade religiosa cristã que celebra a instituição da eucaristia, um sacramento católico em que os fiéis recebem uma pequena partícula (hóstia) e a consomem, acreditando ser o próprio corpo de Jesus. O Dia de Corpus Christi é uma data comemorativa móvel, mas sempre celebrada numa quinta-feira.

Fonte: Governo de SE