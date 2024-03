Governador e Deputado Fábio Reis anunciam datas do Lagarto folia 2024

O Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), esteve reunido com secretário e deputado Fábio Reis (PSD), nesta quarta-feira (20), para tratar sobre o Lagarto Folia 2024, que é um dos maiores eventos do interior do estado.

Juntos, anunciaram através das redes sociais, alguns dos grandes nomes , que vão se apresentar na festa desse ano:

“Vai ser uma grande festa com total apoio do Governo do Estado,

Haverá prévia do evento no Povoado Colônia, dia 14/04, com chicabana — Já a programação oficial será nos dias 26, 27, e 28 de Abril.”

Confira a programação completa:

Sexta, 26/04

Leo Santana – 19h

Valneijós – 20h00

O Kanalha – 20h30

Frevo Folia – 21h00

Sábado, 27/04

Tomate – 15h

Freestyle – 16h

Eva – 16h30

Seeway – 17h

Cheiro de Amor – 17h30

Samba de Quinta – 18h

Domingo, 28/04

Timbalada – 15h

Dr. Coruja – 16h

Psirico – 16h30

Val Valverde – 17h

Xanddy Harmonia – 17h30

Aline Souza – 18h00