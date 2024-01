Governador encerra Vila do Natal Iluminado e anuncia programação para a Páscoa

O Governo de Sergipe tem promovido uma série de ações para movimentar o turismo, a economia e os espaços públicos do estado. Na última terça-feira, 02, o governador Fábio Mitidieri encerrou a Vila do Natal Iluminado e já anunciou a programação para a Páscoa. A festa natalina foi realizada na Orla da Atalaia, em Aracaju, durou 30 dias e reuniu atrações para sergipanos e turistas.

Após o período de evento natalino, o governador fez um balanço positivo. “Foi um grande sucesso. Tivemos rede hoteleira lotada e restaurantes cheios, mostrando que acertamos mais uma vez, assim como aconteceu no São João”, avaliou.

O governador também revelou que reunirá todas as secretarias envolvidas na programação da Páscoa para definir como será o evento. “A ideia inicial é ocupar este espaço aqui da orla e seguir os moldes de uma vila. Teremos também uma encenação da Paixão de Cristo”, anunciou. Esse evento, portanto, faz parte da sequência de ações do governo realizadas com o intuito de movimentar a economia a partir do turismo.

Sobre essa política de movimentação do turismo sergipano, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, também demonstrou satisfação com os resultados obtidos no primeiro ano de governo. “O público gostou muito da Vila do Natal Iluminado. Estava sempre lotada, inclusive hotéis e restaurantes. Uma coisa que ajudou muito foi o lançamento do calendário de eventos. Para esse ano, já temos cinco meses de eventos novos, que serão lançados em breve”, comemorou.

Vinda do estado vizinho, Bahia, a cuidadora social Claudia Castro veio a Sergipe para passar o Natal com a família, e gostou tanto da programação da Vila do Natal Iluminado que resolveu prorrogar sua estadia. “Eu estou apaixonada por essa vila. Todos os dias que passei aqui em Aracaju eu vim aqui para apreciar a vila. Eu aproveitei todas as atrações”, declarou, satisfeita.

Parceria

A Vila do Natal Iluminado foi fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), com apoio da Energisa. Segundo o presidente da Fecomércio, essa é mais uma parceria público-privada que dá certo. “Todos os dias que vim na vila, estava lotada de gente passeando, consumindo e gerando renda para o nosso estado. Um dos momentos mais mágicos do evento foi o desfile ‘O sonho de Natal’”, lembrou.

A diretora técnica comercial da Energisa, Erika Ferrari, disse que a companhia de energia está feliz e satisfeita por ter contribuído com o evento. “Esse projeto traz carinho ao coração de tantas pessoas. Tantas crianças passaram por aqui e viveram esse dia a dia maravilhoso aqui na Vila do Natal Iluminado”, pontuou.

Doação

Além de promover o turismo e gerar emprego e renda para o estado, a Vila do Natal promoveu uma campanha de solidariedade. No centro da vila, uma grande caixa de presente ficou disponível para a população doar alimentos, roupas e brinquedos.

No total, foram arrecadadas 12 toneladas de alimentos, que serão doadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) a famílias carentes. “A gente já começou a distribuição de algumas entidades, e a gente vê essa alegria no olho de quem recebe, de quem cuida, de quem precisa de um prato de comida na mesa. Foi gratificante, e isso a gente deve a todos vocês que contribuíram, que vieram aqui com amor e a solidariedade ao próximo”, agradeceu a secretária de Estado da Assistência Social e da Cidadania, Érica Mitidieri.

Fonte: Governo de SE