Governador Fábio anuncia reitor da Universidade Estadual de Sergipe e reforça compromisso com educação

O governador Fábio Mitidieri (PSD) apresentou José Ricardo de Santana como reitor da Universidade Estadual de Sergipe (Unese). O anúncio foi feito no Palácio Museu Olímpio Campos, na tarde da última segunda-feira, 10. Compromisso do gestor, a implantação da unidade entra em uma nova etapa e é um avanço importante para a educação sergipana.

“Hoje é um dia marcante para a educação sergipana. A gente começa efetivamente a ver a Unese criando corpo, e logo estaremos comemorando as primeiras turmas. Isso se soma aos nossos investimentos em educação, que têm gerado resultados muito positivos para Sergipe”, destacou Mitidieri.

Professor cedido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), José Ricardo enalteceu a criação da Unese. “As áreas de tecnologia e de petróleo e gás são a parte inicial, mas temos também outros cursos planejados, buscando aproximação com os cursos de prioridade de investimento no estado, e também a melhoria de políticas públicas”, disse.

Fábio Mitidieri lembrou que a proposta da universidade é justamente ofertar cursos em áreas estratégicas para Sergipe, para formar profissionais que possam atender às necessidades atuais e futuras do estado.

Entre essas áreas estão computação e tecnologia da informação; inovação; energias; transição energética; petróleo e gás; e áreas relacionadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico. A previsão inicial é oferecer 15 cursos de graduação, com sete na primeira etapa de funcionamento.

Unese

Um dos diferenciais da Universidade Estadual de Sergipe será a ampliação do acesso para alunos da rede pública. A proposta anunciada prevê que 80% das vagas sejam destinadas a estudantes que cursaram a rede pública.

Desta forma, a Unese funcionará como uma nova porta de entrada para o ensino superior público, especialmente para jovens que chegam ao fim do Ensino Médio na rede pública estadual.

Currículo

José Ricardo de Santana é doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Sergipe. É professor titular da UFS, vinculado ao Departamento de Economia (DEE), ao Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI).