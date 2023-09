Governador Fábio reassume cargo após missão oficial nos EUA

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, retomou oficialmente o cargo de chefe do Executivo, na última quarta-feira, 06, após bem-sucedida missão oficial nos Estados Unidos. O governador, acompanhado de comitiva, participou do Lide Brazil Development Forum 2023, em Washington, DC, para discutir temas cruciais relacionados ao desenvolvimento econômico e à cooperação internacional, com o objetivo de estimular o diálogo e atrair investimentos para o Brasil.

Durante sua estadia em solo norte-americano, no período de 29 de agosto a 05 de setembro, o comando interino do estado foi exercido com zelo e competência pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu e Lima, garantindo a continuidade das operações do governo e a manutenção da estabilidade institucional.

Ao retornar, Fábio Mitidieri já segue com sua agenda de compromissos destinados a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do estado. Seu empenho na missão aos Estados Unidos sublinha o desejo do governo de promover a prosperidade e o progresso de Sergipe em escala global.

Em sua fala, o presidente do TJ/SE, Ricardo Múcio, destacou que estará sempre à disposição e agradeceu o reconhecimento e a manifestação de carinho e respeito por parte do governador Fábio e de toda a equipe com o Poder Judiciário de Sergipe. “De perto, fica ainda mais evidente a seriedade de sua gestão e o compromisso com a inovação em Sergipe, juntamente com um time extremamente dedicado, prestativo e coeso. Portanto, quero agradecer por esta oportunidade que representou uma experiência enriquecedora para mim, ao substituir temporariamente esse líder jovem, proativo e cheio de ideias construtivas que Fábio tem sido para o nosso estado e sua população sergipana”, ressaltou o desembargador.

O retorno do governador Fábio Mitidieri representa um marco significativo para Sergipe, e a experiência adquirida durante sua missão oficial nos EUA certamente contribuirá para impulsionar os esforços de desenvolvimento e internacionalização do estado nos próximos anos.

O governador reforçou a parceria com o desembargador Ricardo Múcio e destacou que o governo, durante seu período nos EUA, estava sendo bem administrado e representado. Ele expressou o desejo de que mais parcerias como essa se estabeleçam sempre que necessário, ao enfatizar que Sergipe não pode se isolar, mas deve promover nosso estado. “Tivemos a oportunidade única de participar de um grande evento, o Lide Brazil, com a presença de 14 governadores, o presidente do Senado, empresários e investidores. Estivemos ali, para divulgar as potencialidades do nosso estado para que mais empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico sejam gerados para nossa população. Por isso, gostaria de agradecer ao desembargador Ricardo por ter conduzido de maneira excelente o nosso governo e por ter realizado ações importantes em prol dos nossos sergipanos”, ressaltou Fábio.

Lide Brazil Development Forum 2023

Ao participar do Lide Brazil Development Forum 2023, o chefe do Executivo sergipano demonstrou o firme compromisso do Governo de Sergipe com iniciativas que visam promover o avanço e a internacionalização do estado. Suas discussões em Washington abordaram questões de grande relevância para Sergipe e o Brasil como um todo, destacando a importância da parceria internacional para o crescimento econômico sustentável.

O evento reuniu líderes empresariais, autoridades governamentais e acadêmicos de renome, proporcionando uma plataforma de alto nível para a discussão de estratégias e oportunidades de desenvolvimento. Fábio Mitidieri desempenhou um papel proeminente nas conversas, destacando a vitalidade econômica de Sergipe e suas perspectivas promissoras para investidores estrangeiros.

Presenças

Estiveram presentes na transmissão de cargo a secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri; o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; o secretário de Governo, Cristiano Barreto; o secretário de Especial de Gabinete, Tiago Andrade; o procurador-Geral do Estado de Sergipe (PGE/SE), Carlos Pinna Júnior; e o superintendente Especial de Articulação Política do Governo, Venâncio Fonseca.