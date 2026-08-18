Governador Fábio valoriza professores e garante posse de novos docentes nesta terça-feira, 18

Governador e candidato à reeleição, Fábio Mitidieri (PSD) garantiu a posse de 300 novos professores efetivos da rede estadual de ensino, nesta terça-feira, 18. O crescimento de docentes na educação estadual reflete os avanços promovidos por Fábio à categoria.

Os professores foram valorizados e começaram a ganhar mais. Com Fábio, um docente com ensino superior completo em Sergipe, em início de carreira na rede estadual, passou a receber R$ 5.774,72, valor acima do piso nacional para 2026 (R$ 5.130,63).

Outra conquista foi o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), um avanço histórico da categoria.

Fábio também assegura melhores condições de trabalho aos professores. Já foram mais de 100 obras entregues à Educação de Sergipe, além de 267 escolas climatizadas. Juntos, os investimentos somam mais de R$ 425 milhões.



As melhorias beneficiam diretamente a atuação profissional dos docentes. São estruturas como salas com temperatura confortável, laboratórios de química e informática modernos e quadras poliesportivas completas. Quem ganha com isso são os alunos, que têm acesso a um ensino mais qualificado e de qualidade.

Educação cresce



O resultado positivo dos investimentos de Fábio também se reflete no Nota 10. Criada por Fábio, a ação premia professores e escolas que contribuem para aumentar os índices educacionais do estado. Só em 2025, foram R$ 31 milhões em prêmios a mais de 6,8 mil docentes.

Os avanços se somam à inclusão de professores no Sergipe no Mundo, programa feito pelo governador. Em 2026, a iniciativa de intercâmbio internacional passou a incluir também os docentes, além de estudantes, garantindo mais qualificação profissional e oportunidades.

Fonte: Assessoria de comunicação