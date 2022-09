Governador inaugura posto policial na zona rural de Riachão do Dantas

O município de Riachão do Dantas passará a contar com reforços em segurança pública, com a inauguração de um Destacamento Policial Militar (DPM) no Povoado Tanque Novo. Vinculada ao 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), a unidade foi inaugurada com a presença do governador Belivaldo Chagas e da comunidade na tarde da última quinta-feira, 15.

O novo destacamento foi articulado pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), juntamente à Prefeitura de Riachão, que cedeu o imóvel para sediar o posto. A escolha do Tanque Novo para receber as novas instalações se dá por sua localização estratégica, uma vez que o povoado se localiza nas proximidades dos municípios de Tobias Barreto e Simão Dias, recebendo intenso fluxo de visitantes e transeuntes.

“Foram anos de reivindicações para a melhoria de Tanque Novo até o Triunfo em Simão Dias, e fizemos agora. O que não ficou bom, passaremos para corrigir. Do período de maio para cá, autorizei só de pavimentação em paralelepípedo, 335 mil metros quadrados e 333 mil metros de asfaltos. Desses, foram realizados 30% devido a quantidade de chuvas no nosso estado. Nas rodovias, já atingimos 978 km de rodovias recuperadas ou em recuperação”, ressaltou Belivaldo sobre o conjunto de obras na região.

O DPM deverá reforçar as ações de segurança na região Centro Sul, inibindo e reprimindo crimes como tráfico, roubos e furtos. A estrutura também deverá fortalecer o trabalho da Polícia Militar em operações como cumprimento de mandados de prisão e recaptura de foragidos. “Eu precisava arrumar a casa, tapar os buracos das finanças, das rodovias e ter condições de convocar policiais. Foi o que ocorreu. De 2019 para cá eu convoquei para a segurança pública mais de 2.200 homens e mulheres, que estão atuando em todo o estado, em unidades como essa, que necessitam, em média, de uns oito policiais”, complementou o governador.

Efetivo

O novo posto contará com efetivo constituído por oito policiais militares do 7° BPM, tendo à disposição uma nova viatura também entregue durante a solenidade. O 7° Batalhão tem efetivo total de 107 policiais, que atendem as demandas de policiamento preventivo e ostensivo de Lagarto e Riachão do Dantas.

O comandante geral da PM/SE, coronel Marcony Cabral, salientou os investimentos do Governo do Estado na área da Segurança Pública, abrangendo recursos materiais e humanos. “Por algum tempo ficamos sem a presença da Polícia Militar aqui no povoado, que agora está sendo resgatada. Isso não começou agora, mas quando o governador lançou um plano de governo em que se comprometeu a levar a Polícia Militar para toda a população no estado. Isso passa pelo investimento que o governador tem feito na estrutura e em material humano, que é o mais importante. Hoje, temos um recapeamento asfáltico de Lagarto até aqui. Isso também faz com que os policiais possam fazer seu trabalho”, afirmou o coronel.

“Esse é um momento histórico. Em nome da comunidade, a palavra hoje é muitíssimo obrigada, gratidão. É um posto que está sendo reaberto após anos e a comunidade ansiava por esse momento. Estamos concretizando mais uma ação na nossa comunidade em prol da polícia e da segurança no nosso município. Mas, falar do Governo não é somente falar de segurança, como também de infraestrutura, não só pelos programas Pró-Rodovias I e II, mas pelas pavimentações que foram levadas a localidades que nunca tiveram, esse olhar mostra a gestão comprometida, que mostra um Governo do Estado parceiro. Obrigada pelo trabalho desenvolvido”, ressaltou a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade.

Segundo o secretário da SSP, João Eloy, o novo posto deverá trazer dinamismo ao trabalho dos agentes de segurança na região. “A segurança pública depende de investimentos, e é isso que está sendo feito aqui hoje”, pontuou.

Fonte: Polícia Militar