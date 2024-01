Governador presta apoio às famílias e vítimas do desabamento de edifício em Aracaju

O Governo do Estado está dando todo apoio às famílias e às vítimas do desabamento parcial de um edifício residencial no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Na última terça-feira, 02, o governador Fábio Mitidieri esteve no local com o intuito de prestar solidariedade e acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiro de Sergipe. Por dia, foram 50 bombeiros na operação. O desabamento aconteceu no último domingo, 31, e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que foi causado por uma explosão de um botijão de gás.

Ao chegar no local, o governador Fábio Mitidieri primeiramente prestou solidariedade e destacou a tragédia na qual vidas foram perdidas. Logo após, falou sobre a operação montada pelo Corpo de Bombeiros e Defesas Civis do Estado e Município. “O coronel do Corpo de Bombeiros explicou o quanto é difícil fiscalizar construções em que a fachada é uma coisa e, na parte de dentro, têm construções irregulares. E, agora, passado o primeiro momento, a gente chega a fase de identificar as razões que causaram o desabamento. A princípio foi um vazamento de gás”, disse.

Segundo o governador, a prioridade, no momento, é dar assistência às famílias das vítimas e as pessoas que moravam no local e vizinhança. “Essas pessoas que ficaram sem moradia já foram realocadas por meio da assistência do município de Aracaju”, acrescentou.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), à qual é ligada a Defesa Civil do Estado, também esteve no local e, de acordo com o secretário da pasta, Luiz Roberto, desde as primeiras horas do ocorrido, a equipe do Governo do Estado disponibilizou toda assistência. “Infelizmente ocorreram mortes e outras vítimas ainda estão em estado grave. Depois de ser encerrada a operação, é fazer uma varredura, verificar a condição do imóvel e fazer a interdição”, disse.

Luiz Roberto informou que, a partir de agora, a responsabilidade fica a cargo da Prefeitura de Aracaju e da Defesa Civil do município, mas sempre com apoio dos órgãos do Governo do Estado. “Todos os órgãos envolvidos mostraram eficiência e eficácia no nosso plano de contingência com ação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Estado, Samu e outros envolvidos que atuaram de maneira conjunta com os órgãos da prefeitura”, destacou.

Trabalho do Corpo de Bombeiros

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, informou que desde as primeiras horas do desabamento haviam equipes de busca e resgate trabalhando, juntamente com equipes de cães, Defesa Civil de Aracaju e do Estado. “Fora outros órgãos que estão dando suporte a toda a operação. Foram quase três dias de operação, com 50 bombeiros por dia, avançamos muito na questão da busca das vítimas, chegando a 19 pessoas resgatadas, sendo 14 com vida e, infelizmente, cinco em óbito”, declarou.

Após essa etapa de busca, o Corpo de Bombeiros está fazendo um trabalho de varredura final. Segundo o coronel Fábio Cardoso, esse é um trabalho feito com as equipes de busca e salvamento em estruturas colapsadas, com os cães para, assim, a equipe fechar essa fase e iniciar o momento dos desdobramentos da operação.

Município

Ao visitar o local do desabamento, o prefeito da capital sergipana, Edvaldo Nogueira, lamentou o fato de acidentes com botijão de gás ainda acontecerem. “Em várias cidades do Brasil, por causa do botijão de gás mal acondicionado ou deixado ligado, acontecem explosões como essa que aconteceu aqui em Aracaju. Desde o primeiro momento, a Prefeitura Municipal de Aracaju prestou assistência juntamente com o Governo do Estado”, disse.

Edvaldo afirmou que, após o trabalho de busca do Corpo de Bombeiros, é o momento de avaliar de quem é a responsabilidade do ocorrido. “Lamentamos muito pelas vítimas e, agora, precisamos tomar as providências, responsabilizando aqueles que tiverem que ser responsabilizados”, ressaltou.

Fonte: Governo de SE