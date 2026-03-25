Governo abre processo seletivo para estágio com vagas para estudantes universitários

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), abriu processo seletivo para contratação de estudantes de nível superior interessados em participar do programa de estágio não obrigatório do órgão. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 78 vagas, além da formação de cadastro reserva, para atuação na sede da secretaria e nas unidades vinculadas, como as Escolas de Esportes.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 11 de abril de 2026, por meio do envio da ficha de inscrição devidamente preenchida e do histórico escolar atualizado para o e-mail do setor de Recursos Humanos da Seel (rh.seel.se.gov.br@seel.se.gov.br). Os documentos devem ser encaminhados em formato PDF, em arquivo único, conforme orienta o edital.

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o processo seletivo representa uma oportunidade para estudantes que desejam adquirir experiência profissional na área da gestão pública, ao mesmo tempo em que contribuem com as ações e projetos desenvolvidos pela pasta. “O estágio é uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho e também uma forma de aproximar os jovens das políticas públicas de esporte e lazer desenvolvidas pelo Governo do Estado. Queremos oferecer um ambiente de aprendizado e formação para esses estudantes”, destacou a secretária.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior, a partir do quarto período, que possuam média geral ponderada igual ou superior a 6,0 e que não estejam cursando o último período da graduação. O processo seletivo é destinado a alunos de instituições de ensino superior que possuem termo de cooperação com a Seel, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Tiradentes (Unit).

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Educação Física, Administração, Fisioterapia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Recursos Humanos e Ciências da Computação. Do total de vagas que surgirem durante o período de validade do edital, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, enquanto 50% serão destinadas preferencialmente a candidatas do sexo feminino, conforme previsto nas diretrizes do processo seletivo.

A seleção será realizada em etapa única, de caráter classificatório, por meio da análise da média geral ponderada do histórico escolar dos candidatos. Os estudantes serão classificados em ordem decrescente de média, e a convocação ocorrerá de acordo com a necessidade da secretaria durante o período de validade do processo seletivo.

Os candidatos selecionados receberão bolsa estágio no valor de R$ 600, além de auxílio-transporte, concedido mensalmente em pecúnia. A jornada de atividades será de quatro horas diárias ou 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ocorrer nos turnos matutino ou vespertino.

De acordo com o cronograma do edital, a lista de inscritos será divulgada no dia 16 de abril, enquanto a relação de classificados está prevista para 4 de maio, com resultado final marcado para 11 de maio de 2026. Todas as informações, avisos e resultados serão publicados no site oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado conforme necessidade da administração pública.

Fonte: Governo de SE