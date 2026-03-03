logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Governo altera data do Verão Sergipe 2026 em Canindé de São Francisco

IMG_5932

O Governo de Sergipe informa que a etapa do Verão Sergipe marcada para o próximo final de semana, dias 06 a 08 de março, no município de Canindé de São Francisco, será adiada.

A decisão foi tomada por questões de segurança, em razão dos impactos provocados pelas chuvas intensas dos últimos dias no município e em toda a região, e busca garantir a integridade física de equipes técnicas, artistas, comerciantes e do público que pretende acompanhar o evento.

A nova data do Verão Sergipe em Canindé de São Francisco será nos próximos dias 27, 28 e 29 de março, e em breve a nova programação será divulgada nos canais oficiais do Governo do Estado.

O Governo de Sergipe reforça que a medida tem como prioridade a preservação de vidas, o bem-estar da população e a responsabilidade na realização de eventos públicos.

Durante o mês de fevereiro, o município de Canindé registrou volume acumulado de chuvas quase seis vezes superior ao normal histórico para o período, evidenciado um mês atipicamente chuvoso no alto sertão sergipano. O Governo do Estado mantém de prontidão suas equipes realizando o trabalho de prevenção, monitoramento e acompanhamento, para garantir a segurança da população.

Fonte: Governo de SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next