Governo altera data do Verão Sergipe 2026 em Canindé de São Francisco

O Governo de Sergipe informa que a etapa do Verão Sergipe marcada para o próximo final de semana, dias 06 a 08 de março, no município de Canindé de São Francisco, será adiada.

A decisão foi tomada por questões de segurança, em razão dos impactos provocados pelas chuvas intensas dos últimos dias no município e em toda a região, e busca garantir a integridade física de equipes técnicas, artistas, comerciantes e do público que pretende acompanhar o evento.

A nova data do Verão Sergipe em Canindé de São Francisco será nos próximos dias 27, 28 e 29 de março, e em breve a nova programação será divulgada nos canais oficiais do Governo do Estado.

O Governo de Sergipe reforça que a medida tem como prioridade a preservação de vidas, o bem-estar da população e a responsabilidade na realização de eventos públicos.

Durante o mês de fevereiro, o município de Canindé registrou volume acumulado de chuvas quase seis vezes superior ao normal histórico para o período, evidenciado um mês atipicamente chuvoso no alto sertão sergipano. O Governo do Estado mantém de prontidão suas equipes realizando o trabalho de prevenção, monitoramento e acompanhamento, para garantir a segurança da população.

Fonte: Governo de SE