Governo amplia frota do transporte intermunicipal na Semana Santa

Em virtude do período da Semana Santa e para atender a demanda dos usuários do transporte intermunicipal, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará, a partir das primeiras horas da tarde da próxima quinta-feira, 02, até a segunda-feira, 06, a frota reserva de 20 veículos que fazem o transporte público intermunicipal.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressalta que, além do aumento da frota nesse período, o rigor da fiscalização será mantido. “O governo estadual mantém a prioridade em garantir comodidade e segurança aos usuários do transporte. Desta forma, da quinta até segunda-feira, a Ditrans disponibilizará os fiscais nos terminais rodoviários dos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, bem como duplicará as equipes de fiscalização volantes nas principais rodovias estaduais”, destacou.

O número de veículos com destino aos 75 municípios sergipanos passará de 581 veículos para 601 à disposição dos usuários do transporte, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade, como informou o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes. “Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, contaremos com 26 fiscais nos principais terminais do estado e duas equipes volantes”, afirmou ao destacar que a medida visa proporcionar mais mobilidade aos usuários.

Assim como acontece em períodos específicos, como o Carnaval, Festejos Juninos, Natal, Réveillon e alguns feriados prolongados, o número de passageiros que se deslocam para o interior sergipano tem um aumento considerável, sobretudo para as cidades pólos: Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. “Por conta disso, e ainda do decreto do ponto facultativo voltado aos servidores públicos, orientamos antecipadamente as empresas para viabilizarem os veículos reservas, para que a população possa usufruir dos serviços com tranqüilidade”, enfatizou Everton.

Passagens antecipadas e venda online

Para evitar longas filas nos terminais, o DER/SE recomenda a compra antecipada. Além dos guichês físicos nos terminais Luiz Garcia (Rodoviária Velha) e José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), o cidadão, agora, conta com a facilidade digital.

O novo sistema oficial de venda de passagens online marca o início de uma nova era na mobilidade urbana de Sergipe. As vendas estão centralizadas no portal www.minhapassage.com.br. Nesta fase inicial, o sistema atende viagens saindo de Aracaju para todos os municípios do estado, com valores acima de R$ 15.

Como funciona a compra online

A compra deve ser feita com, no mínimo, cinco horas de antecedência do horário de partida. Inicialmente, o sistema funciona apenas para viagens saindo de Aracaju (a expansão para rotas partindo do interior ocorrerá em breve). O usuário precisa acessar o site (www.minhapassage.com.br), selecionar o destino e o horário, realizar o pagamento e apresentar o comprovante (digital ou impresso) no momento do embarque.

Fonte: Governo de SE