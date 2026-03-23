Governo amplia período de inscrições do concurso Rei e Rainha do País do Forró 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), ampliou o período de inscrições para a quarta edição do Concurso Rei e Rainha do País do Forró 2026, que integra a programação oficial dos festejos juninos do estado. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de março e devem ser realizadas de forma totalmente on-line, pela plataforma do Novo Mapa Cultural de Sergipe (https://mapacultural.se.gov.br/). O chamamento público completo está disponível no site da Funcap, na aba “Editais”.

A prorrogação tem como objetivo ampliar a participação de casais interessados em representar simbolicamente o ciclo junino sergipano, reforçando a valorização das tradições do forró e das manifestações populares ligadas às festas de São João. Neste concurso, não é obrigatório integrar um grupo de quadrilha junina para disputar o título. Podem se inscrever casais que atendam aos requisitos do edital, independentemente de vínculo formal com agremiações juninas.

Dentre os requisitos, podem participar brasileiros, natos ou naturalizados, residentes e domiciliados em Sergipe, com idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição, e os eleitos deverão ter disponibilidade para cumprir a agenda oficial definida pela Funcap ao longo do período junino. Vencedores de edições anteriores, com exceção da última, também podem voltar a disputar o título, conforme prevê o edital.

A seleção dos casais inscritos será realizada no dia 11 de abril, a partir das 20h, no Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju. A ordem de apresentação será definida em ordem alfabética, conforme previsto no edital. A avaliação ficará a cargo de uma comissão composta por cinco representantes da sociedade civil com atuação no meio cultural, artístico e junino. Os casais serão avaliados nos critérios figurino, coreografia e harmonia, com notas que variam de 5 a 10 em cada item.

A coreografia apresentada deve ter duração mínima de sete minutos e máxima de dez minutos, contemplando ritmos associados às tradições juninas, como xote, xaxado e baião. Ao final da seleção, o casal de Rei e Rainha será definido de acordo com a maior pontuação obtida na soma das notas.

Cada um dos eleitos receberá premiação no valor de R$ 6 mil, sobre a qual incidem os descontos previstos na legislação tributária. A coroação simbólica está prevista para o dia 28 de maio, às 19h, no Complexo Cultural Gonzagão, durante o evento Salva Junina. Dúvidas sobre o edital e o processo de inscrição podem ser encaminhadas para o e-mail eventosfuncap@gmail.com.

Fonte: Governo de SE