Governo anuncia 3 mil vagas de emprego na construção da segunda usina termelétrica de Sergipe

Crescimento e oportunidades reais de emprego para os sergipanos. Nesta semana, durante visita ao canteiro de obras das instalações da Usina Termelétrica (UTE Porto Sergipe II) na Barra dos Coqueiros, o governador Fábio Mitidieri fez o anúncio de cerca de três mil novas oportunidades de emprego, nos próximos dois anos, provenientes da construção da nova linha de produção de gás natural em Sergipe. A empresa Eneva, ganhadora do Leilão Nacional de Reserva de Capacidade, apresentou uma prospecção do investimento de quase R$ 7 bilhões em Sergipe aplicados até 2028.

Ao avaliar o cenário econômico do estado, o governador Fábio Mitidieri celebrou as novas oportunidades para o povo sergipano. “É um dia para a gente comemorar. Sergipe bate recordes na geração de emprego, temos mais de 400 mil carteiras de trabalho assinadas nos últimos três anos, a menor taxa de desemprego da sua história, e aqui, na Barra dos Coqueiros, a Eneva, com essa ampliação do seu hub de energia, a construção de uma nova termelétrica, nós estamos falando de R$ 7 bilhões de reais de investimento e mais três mil novos postos de trabalho nos próximos dois anos, mostrando um momento fantástico que Sergipe atravessa, e o desafio, para Jorge, para o governo do Estado, que é qualificar a mão de obra, preparar o nosso povo para ocupar esse espaço”, destacou.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, acompanhou a visita e enfatizou que a missão da pasta será garantir que essas oportunidades sejam ocupadas por sergipanos, por meio de cursos de qualificação profissional. “Um dia histórico para a Barra dos Coqueiros, para o estado de Sergipe, um grande investimento e um grande desafio: qualificar o povo sergipano, com foco na população mais vulnerável tanto aqui na Barra dos Coqueiros quanto nos municípios vizinhos, pagando auxílio financeiro através dos programas criados pela atual gestão estadual (Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe), que têm o foco na inserção econômica da população mais vulnerável. Os três mil novos postos de trabalho diretos, sem contar com os indiretos, que serão muitos também, e estamos alinhando com a empresa, para qualificar o sergipano de acordo com a demanda local, para que os sergipanos possam ocupar todas as vagas que surgirão aqui”, explicou.

Com a UTE Porto Sergipe I já em operação, a Eneva gera atualmente 1,6 GW de energia. A capacidade produtiva do complexo será ampliada com a entrega da UTE Porto Sergipe II, prevista para 2028, que adicionará mais 1,3 GW à rede, praticamente dobrando a capacidade de geração em Sergipe.

Para o presidente Nacional da Eneva, Lino Cançado, a construção coloca Sergipe como um dos estados mais relevantes do Brasil em termos de capacidade de geração termelétrica. “É a implementação de um projeto que a gente já vinha idealizando há três anos e que finalmente se sagrou vencedor do leilão na semana passada, e a implantação já começou, onde nós vamos praticamente dobrar a capacidade instalada aqui em Sergipe. É um empreendimento que movimenta a economia local, movimenta tudo que está em volta da construção e da operação dessa usina, tem toda uma cadeia de suprimentos que vai muito mais além dos 3 mil empregos gerados, mas toda uma cadeia de suprimentos local que vai ter que se adequar e fornecer bens e serviços para esse empreendimento”, afirmou.

As oportunidades de emprego bem como os cursos de qualificação profissional serão disponibilizados para a população por meio da plataforma GO Sergipe (gosergipe.se.gov.br), a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Fonte: Governo de SE