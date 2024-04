Governo anuncia antecipação no pagamento do salário de abril dos servidores

O Governo do Estado de Sergipe mais uma vez antecipa o calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos. O crédito dos vencimentos referentes ao mês de abril começa a ser feito já na próxima semana.

Na quarta-feira, 24, receberão os aposentados e pensionistas. No dia 25 é a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações e dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) receberem o pagamento. Já na sexta-feira, 26, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Todos os servidores que fazem aniversário em abril também receberão a primeira parcela do 13º salário. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo do respectivo dia de pagamento previsto no calendário.

Fonte: Governo de SE