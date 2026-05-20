Governo anuncia convocação de excedentes do concurso da PMSE

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou na última terça-feira, 19, a convocação de candidatos excedentes do último concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). O chamamento está previsto para ocorrer a partir de novembro deste ano e deverá contemplar aprovados para os cargos de oficiais e soldados combatentes.

O anúncio foi feito durante agenda pública, na presença da deputada federal Katarina Feitoza e do coronel Alessandro Ribeiro.

O concurso da PMSE foi lançado em 2024 para o preenchimento de 335 vagas, sendo 300 para soldados combatentes, 30 para oficiais combatentes e cinco para médicos da corporação. As provas da primeira fase foram aplicadas em fevereiro de 2025 e reuniram mais de 47 mil inscritos.

No fim de fevereiro deste ano, cinco oficiais médicos concluíram o curso de formação e passaram a integrar a corporação.

Já em março de 2026, 308 soldados se formaram em cerimônia que reuniu autoridades civis e militares, entre elas o governador do Estado, Fábio Mitidieri, o secretário da Segurança Pública, delegado João Eloy, e o então comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro.

A convocação dos excedentes amplia a perspectiva de reforço no efetivo da Polícia Militar, dentro do planejamento do Governo do Estado para a área da segurança pública.

Fonte: SSP/SE