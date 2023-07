Governo apresenta Destino Sergipe em Brasília

Em mais uma ação de promoção do ‘Destino Sergipe’, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), promoveu mais um road show. Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), dessa vez, a ação foi realizada na última terça-feira, 25, em Brasília, no Distrito Federal. Para tanto, foi realizada a capacitação de cerca de 50 agentes de viagens da Cativa Operadora, empresa com forte atuação na Região Centro-Oeste do país.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o governo está trabalhando para consolidar Sergipe como um dos principais destinos turísticos do Brasil. “Estamos aqui em Brasília, numa importante ação promovida pelo governo, que tem priorizado o turismo como política de estado para a geração de empregos e renda. Mais uma vez, contamos com a parceria da ABIH/SE para divulgar nossas belezas naturais, nosso artesanato e a nossa gastronomia nos mercados emissivos, tudo o que possa atrair mais turistas para Sergipe”, destaca o secretário.

Para o secretário especial de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, a parceria entre a ABIH/SE e o Governo do Estado, por intermédio da Setur, está levando Sergipe para o cenário nacional do turismo. “Esse é um projeto do Governo do Estado, através do nosso governador Fábio Mitidieri e do secretário Marcos Franco, que vai colocar Sergipe no topo do turismo do nosso país”, considera.

Já o secretário nacional de Infraestrutura e Investimento no Turismo, Carlos Henrique Sobral, comentou sobre a satisfação de poder divulgar o destino Sergipe em Brasília, apresentando os atrativos turísticos e as belezas naturais do estado. Além disso, ele também ressaltou como importante a parceria do governo sergipano com a ABIH/SE. “São ações como essas que fazem com que o turismo do nosso estado possa ser cada dia mais divulgado, cada dia mais apreciado por turistas brasileiros e estrangeiros”, avalia.

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, por sua vez, destacou a parceria com a Cativa Operadora, que possibilitou a capacitação de mais de 50 agentes de turismo na capital brasileira. “Apresentamos nosso destino, nosso folclore, nossa cultura, nossa tradição e também novos roteiros turísticos. Com isso, vamos impulsionar o fluxo turístico para nosso estado, gerando emprego e renda. E, com certeza, vamos aumentar a ocupação em nossos hotéis, movimentando, assim, toda a economia em nosso estado”, declara.

Mais presenças

Também prestigiaram o evento o secretário executivo da Secretaria Especial de Representação de Sergipe (Serese) em Brasília, José Luciano Filho; o secretário do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga; e o executivo da ABIH/SE, Sérgio Oliveira.

Fonte: Governo de SE