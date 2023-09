Governo aumenta frota do transporte intermunicipal para o feriado

Buscando proporcionar comodidade e garantir segurança no direito de ir e vir dos cidadãos, por conta do feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizou toda a frota reserva do transporte intermunicipal de passageiros, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 6, até a próxima segunda-feira, 11. A iniciativa é para suprir a demanda de passageiros, que durante feriados prolongados se deslocam em maior número para as cidades do interior.

Segundo o diretor de Transportes e Trânsito do DER/SE, Everton Menezes, a frota atual de 603 ônibus intermunicipais contará com reforço extra para atender a demanda dos usuários. “Orientamos antecipadamente às empresas que fosse viabilizado esse suporte. Sendo assim, elas disponibilizarão seus veículos extras a partir das 14h de quarta-feira até a manhã de segunda-feira. Durante os próximos cinco dias, a frota que atualmente dispõe de 603 veículos terá 648 à disposição dos usuários do transporte, para que a população possa usufruir dos serviços com tranquilidade”, afirma.

Everton ressalta ainda que, apesar da necessidade do aumento da frota nesse período, o rigor da fiscalização será mantido. “Também teremos fiscalizações nas principais rodovias estaduais e o apoio de fiscais nos principais terminais rodoviários dos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Canindé do São Francisco e Propriá, bem como duplicará as equipes de fiscalização volantes nas principais rodovias estaduais, a fim de coibir qualquer tipo de transporte clandestino. O Governo do Estado mantém a prioridade em garantir comodidade e segurança aos usuários do transporte”, garante.

Passagens antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, a Ditrans voltou a sugerir às empresas a venda de passagens de forma antecipada. De acordo com a diretoria, os bilhetes já estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.

Fonte: ASN