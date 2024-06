Governo autoriza Concurso da Polícia Militar de Sergipe com 335 vagas

Na últimos segunda-feira, 17, o governador de Sergipe Fábio Mitidieri assinou a portaria que cria a comissão para realizar o concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). O certame contará com 300 vagas para soldados, 30 para oficiais e 5 para oficiais médicos.

De acordo com o gestor estadual, o governo de Sergipe atende uma antiga reivindicação. “Essa é uma notícia muito boa para a categoria e também para a população sergipana. Você que tem o sonho de ser policial militar, foque nos estudos que chegou o momento, pois estamos trabalhando para te dar mais essa oportunidade”, destacou.

Segundo a secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, a expectativa é que o edital seja lançado no mês de setembro deste ano. “A Polícia Militar exerce um papel muito importante na segurança pública e esse concurso vai fortalecer a atuação dos quadros para que efetivamente o Estado possa cumprir a missão com a melhoria da proteção ao cidadão”, disse.

Polícia Militar

Para o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, a autorização para o concurso da Polícia Militar integra o processo de reestruturação da segurança em Sergipe. “É um processo muito importante, que passa pelo alto investimento em compra de equipamentos e tecnologia, assim como reformas e construções de novas unidades e, claro, no investimento em recursos humanos, em pessoal, com os concursos públicos que vêm sendo realizados pelo Governo do Estado”, ressaltou.

O novo concurso para a Polícia Militar soma-se aos demais certames para diversas áreas da segurança pública que já ocorreram recentemente no estado. “Assim como o concurso da Polícia Civil, que tem curso de formação de agentes e escrivães em andamento. Recentemente, também tivemos a posse de delegados e houve ainda o concurso da Polícia Científica, que iniciará, em breve, o curso de formação”, complementou João Eloy.

Ainda segundo João Eloy, o certame vem em um momento muito importante para a segurança pública de Sergipe. “É uma excelente hora porque contempla o planejamento da SSP que, desde 2017, retirou Sergipe do pior índice de taxa de mortes por cem mil habitantes. Antes, esse índice era de mais de 60 mortes por cem mil habitantes e foi reduzido para 18 mortes por cem mil habitantes”, avaliou o secretário.

O concurso para a Polícia Militar, assim como outros certames, dialoga com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que elencou Sergipe como o estado do Nordeste com maior investimento per capita em segurança pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) atestou que o estado foi o que mais reduziu as mortes violentas no país em 2023.

O Comandante Geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Alexsandro Ribeiro, comemorou a autorização da realização do concurso público. “No total, serão 300 vagas para soldados, 30 para oficiais e 5 para oficiais médicos. A Segurança Pública só tem a ganhar com esse novo concurso”, destacou.