Governo convoca candidatos para prova prática do concurso para professor

O Governo de Sergipe publicou na última sexta-feira, 27, o edital de convocação para a prova prática e resultado final da prova discursiva do concurso para professor da rede estadual de ensino. Conduzido pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Educação (Seed), o certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e visa o provimento de 300 vagas e formação de cadastro reserva.

Conforme o cronograma do concurso, a prova prática para os candidatos aos cargos de professor de educação básica dos Ensinos Fundamental e Médio (Grupo I), do Conservatório de Música (Grupo II) e da Educação Especial (Grupo III), de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no próximo dia 8 de março. A consulta individual aos locais de prova será disponibilizada a partir do dia 4 de março, no endereço eletrônico do Cebraspe (cebraspe.org.br/concursos/seed_se_25_professor).

Para os candidatos dos Grupos I e III, haverá um sorteio do agrupamento de temas de aula para cada cargo/área de atuação/disciplina, realizado em sessão pública, de participação facultativa e de forma online, no dia 2 de março de 2026, às 19h, por meio do seguinte link: https://teams.microsoft.com/meet/25454578476400?p=h3L73WN8w9Hen0FE3k.

A prova prática de desempenho didático, exceto para o Grupo II, consistirá de elaboração e envio de um plano de aula e de apresentação de uma aula prática, pessoalmente, com a finalidade de verificar os conhecimentos pedagógicos e o desempenho didático do candidato, referente a tema específico do cargo/área de atuação/disciplina, com duração de até 15 minutos. Serão disponibilizados, no máximo, cinco minutos para que o candidato organize a sala para a aula prática, não podendo o somatório das duas etapas (aula + organização da sala) ultrapassar 20 minutos.

Os candidatos deverão elaborar plano de aula a respeito do tema escolhido entre os disponíveis no agrupamento sorteado para seu cargo/área de atuação/disciplina, conforme modelo apresentado no edital de convocação, e enviar para a banca, por upload, das 10h do dia 5 de março às 18h do dia 7 de março, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seed_se_25_professor.

No dia da prova prática, exclusivamente para fins de consulta, o candidato pode levar uma cópia impressa de seu plano de aula. Durante a prova, o candidato poderá utilizar somente recursos didáticos não eletrônicos, tais como banners, maquetes, brinquedos e cartazes. O Cebraspe disponibilizará quadro, giz branco ou caneta para quadro branco e apagador.

De modo a oferecer tratamento isonômico a todos os candidatos, na aula prática não será permitida a utilização dos seguintes materiais: vídeo, televisão, rádio gravador, retroprojetor, projeto de slides, laptop, tablet, episcópio, microscópio, computadores, aparelhos de datashow, modelos anatômicos ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.

Para os candidatos do Grupo II, a prova prática será prestada individualmente, perante a banca avaliadora especializada, com critérios avaliativos específicos a depender da disciplina, conforme detalhado no edital de convocação.

Resultado preliminar e avaliação de títulos

O resultado provisório na prova prática será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no site do Cebraspe na data provável de 31 de março. Não haverá segunda chamada para a realização das provas práticas. O não comparecimento nessa fase implicará a eliminação automática do candidato, pois, em hipótese alguma, essa avaliação será fora do espaço físico, das datas e dos horários predeterminados no edital de convocação.

Para a prova de títulos, de caráter apenas classificatório, serão convocados todos os candidatos aprovados nas provas objetivas, discursiva e prática. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso

Concurso do magistério

Lançado 15 anos após desde a realização do último certame para a carreira do magistério estadual, o concurso para professor da rede estadual de ensino de Sergipe dispõe de vagas para todas as Diretorias Regionais de Educação, e abrange disciplinas da Base Comum Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, do Conservatório de Música de Sergipe e da Educação Especial. Além disso, de maneira inédita, a seleção contempla vagas para professores de Ensino Religioso e de Informática/Computação.

O dimensionamento da oferta considera as necessidades da rede estadual e a dinâmica de afastamentos de profissionais efetivos da carreira do magistério estadual, que demandam substituição por temporários. Há vagas para jornadas de 100 horas e 200 horas, outra inovação deste certame. O vencimento básico inicial será de R$ 5.142,15 para jornada mensal de 200 horas e de R$ 2.571,08 para jornada mensal de 100 horas.

Ao vencimento inicial poderá ser acrescida a Gratificação por Interiorização da Atividade Docente, quando a lotação ocorrer em município distinto daquele de residência do servidor, e a Gratificação por atividade em Tempo Integral, no valor inicial de R$ 2.886,15, caso o profissional seja selecionado em processo seletivo interno para atuação em jornada de tempo integral.

O certame reserva vagas para pessoas com deficiência, candidatos afrodescendentes, indígenas e quilombolas. Os aprovados para estas últimas duas categorias atuarão no fortalecimento da educação indígena e quilombola em Sergipe. O concurso oferece ainda vagas específicas para professores de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que trabalharão com estudantes surdos, especialmente nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Governo dos concursos

Com uma política efetiva de fortalecimento da estrutura de carreiras do funcionalismo público e visando a melhoria da oferta dos serviços prestados à população sergipana, o Governo de Sergipe avança de maneira consistente na reestruturação do quadro de pessoal da administração estadual.

Somente em 2025, com a publicação de editais de concurso público, a atual gestão estadual viabilizou a abertura de mais de 1.000 vagas em certames de órgãos e entidades da administração. Desde 2023 foram realizadas mais de 1.550 convocações de aprovados em concurso público. Neste mesmo período, já são 26 certames realizados e em andamento.

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Educação e Assistência Social. Como marco histórico, no último mês de dezembro, o governador Fábio Mitidieri empossou os primeiros 90 servidores concursados da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e convocou os primeiros 494 aprovados do maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, certame que ofertou quase 900 vagas.

Além desses certames, a gestão estadual está realizando seleção para a carreira de gestão governamental, e avança na preparação de outros importantes concursos, como o da recém-criada carreira de analista educacional e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

Fonte: Governo de SE