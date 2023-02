Governo de SE abre 1770 vagas para cursos técnicos profissionalizantes

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, publicou na última segunda-feira, 13, o edital para preenchimento de 1770 vagas em 16 cursos técnicos de Nível Médio na forma subsequente (Ensino Médio concluído), nas instituições educacionais de ensino público estaduais ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica, para ingresso no primeiro semestre de 2023.

Estão disponíveis os cursos técnicos: Agente Comunitário de Saúde, em Condomínio, em Redes de Computadores, Nutrição Dietética, Cuidador de Idoso, Secretaria Escolar, em Manutenção e Suporte em Informática, em Modelagem do Vestuário, em Refrigeração e Climatização, em Administração, em Alimentos, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Agroindústria, Agropecuária, Agroecologia.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, destaca que essa é uma oportunidade de ingressar em curso técnico que tem como focos os arranjos econômicos de cada região. “São técnicos que se especializam em cursos que têm tudo a ver com cada região do Estado. Há arranjos produtivos voltados para a indústria, para o agro, para a saúde, entre outras áreas. Estamos também formando parcerias a fim de que mais cursos sejam ofertados e os cursistas tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho”, disse.

As inscrições estão abertas no período de 13 a 23 de fevereiro de 2023, no Portal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (www.seduc.se.gov.br). Após a efetivação da inscrição Online, os candidatos deverão entregar na instituição educacional que oferta o curso escolhido, até o dia 27 de fevereiro de 2023, às 21h50, o comprovante de inscrição on-line, em envelope, juntamente com documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação. O resultado será divulgado no dia 1° de março. O início do semestre letivo para o 2023/1 está previsto para o dia 6 de março de 2023.