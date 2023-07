Governo de SE abre inscrições para oficinas de Teatro e Expressão Corporal/Dança

O Governo do Estado, por meio da Divisão de Bem-Estar de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultural (Dibem/Seduc), em parceria com a Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória (BPED), divulga a abertura do prazo de inscrição para as oficinas de Teatro e de Expressão Corporal/Dança que serão realizadas no segundo semestre de 2023, no auditório da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória, em Aracaju. Serão 20 encontros gratuitos com direito a certificado de 60 horas para os participantes.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição via Google Forms. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas, sendo um número limitado de 15 vagas para cada modalidade. A seleção dos participantes ocorrerá pela ordem de inscrição, que inclui uma lista de espera com cinco vagas por modalidade, caso aconteça alguma desistência. Já as pessoas selecionadas serão contatadas pela Seduc, na última semana de julho, por meio de endereço eletrônico e telefone disponibilizados no ato da inscrição.

As oficinas integram o projeto Litere-se, que busca desenvolver ações de fomentos literário, artístico e cultural voltados aos servidores e à comunidade sergipana. Com início previsto em 2 de agosto e término em 13 de dezembro, os encontros acontecerão às quartas-feiras nos seguintes horários: Oficina de Teatro, das 9h às 11h (manhã) e Oficina de Expressão Corporal /Dança, das 15h às 17h (tarde).

De acordo com o supervisor da Frente de Arte da Dibem/Seduc, Paulo Lacerda, as oficinas são meios de promover a coordenação motora, a socialização, o bem-estar e a autoestima dos participantes. “Mediante o uso de jogos dramáticos, interpretação, expressão corporal e técnicas teatrais, a oficina de teatro contribuirá com a sociabilização, a segurança e a autoestima dos participantes. Por outro lado, a oficina de Expressão Corporal trará referências em estudos contemporâneos sobre dança e será voltada, neste primeiro módulo, para a alfabetização corporal dos praticantes”, explica.

Para realizar a inscrição, basta preencher o formulário em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3k0DksszmbYMr2eLZCF9sYA1oGyk36q0NEBaqA8vFUros7g/viewform

Fonte: Governo de SE