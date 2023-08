Governo de SE aposta na realização de grandes eventos para fortalecer o esporte

Desde o início do ano, o Governo de Sergipe tem investido no fortalecimento do esporte no estado, do desporto escolar ao alto rendimento. Com a recriação da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a gestão estadual aposta em novas diretrizes para o desenvolvimento da pasta.

A realização de grandes eventos esportivos nos quatro cantos de Sergipe e o trabalho constante para a captação desses eventos fazem parte dessas novas diretrizes, apostando no fortalecimento das modalidades esportivas, no incentivo ao estilo de vida mais ativo e saudável e no fomento ao turismo e economia.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, falou sobre a importância dos grandes eventos para o desenvolvimento do esporte. “Nós trabalhamos diariamente para fortalecer o esporte sergipano, as modalidades e os atletas. A realização de grandes eventos esportivos é uma das ações importantes para que isso aconteça, pois os grandes eventos esportivos em Sergipe favorecem a participação dos sergipanos, fortalece a própria modalidade, incentiva a população inativa a praticar um esporte, além do fomento ao turismo e a economia do estado”, explica a secretária.

Nos últimos meses, Sergipe sediou grandes eventos esportivos de diversas modalidades, como o Aberto Nacional de Judô, o Troféu Brasil de Ginástica, o Jungle Fight, o Torneio CrossFit Brasil, o Brasileiro de Atletismo e, no último final de semana, o estado recebeu o Campeonato Brasileiro de Surf Master Tour 2023 e o Campeonato Brasileiro de Wrestling.

O Campeonato Brasileiro de Surf Master Tour 2023 aconteceu entre os dias 25 e 27 de agosto, na Praia da Caueira, reunindo os melhores atletas das categorias master 35+, grand master 40+, kahuna 45+, grand kahuna 50+ e legends 55+. O evento foi realizado a partir da parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda, a Confederação Brasileira de Surf (CBS) e a Federação Sergipana de Surf (FSS).

O diretor de Relações Institucionais da CBSurf e organizador do evento, Geraldo Cavalcante, exaltou a beleza da Praia e a dimensão do evento. “Essa é a melhor estrutura montada para um evento Master aqui no Brasil. Tivemos recorde de inscritos, a participação de atletas de 13 estados brasileiros e a maior premiação já ofertada. Vários dias de competição, campeões brasileiros reunidos e atletas que fazem parte da elite do circuito mundial do surf. Além de tudo, a praia da Caueira é linda, os atletas elogiaram bastante a condição da onda”, disse.

O Campeonato Brasileiro de Wrestling, aconteceu no sábado, 26, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, a partir da parceria entre o Governo de Sergipe, a Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) e a Federação Sergipana de Luta Olímpica e Associadas (FSLOA).

O evento é um dos principais da modalidade e atraiu 300 atletas de todo o país, representando 25 estados brasileiros. O atleta sergipano, Yuri Vinícius, falou da visibilidade que o campeonato trouxe aos atletas locais e a modalidade.

“Esse campeonato é de fundamental importância para nós, atletas locais, porque nos dá visibilidade e valoriza nosso trabalho. Infelizmente, não conquistei nenhum lugar no pódio, mas melhorei minhas táticas de luta e fiz amizades que levarei para outros campeonatos”, acredita o atleta.

O presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, Flávio Ramos, elogiou a estrutura esportiva de Sergipe. “É importante trazer o campeonato para cá, visto que é a primeira vez que o principal campeonato da CBW acontece em Sergipe. Aqui nós encontramos uma estrutura ótima para competição e para o curso de iniciação da modalidade que fizemos antes, no Constâncio Vieira, sem falar da receptividade com os atletas. O Brasileiro Sênior de Wrestling conseguiu trazer para Sergipe 25 estados do Brasil e isso diz muito sobre o quão importante é esse campeonato e a sua dimensão”, acrescenta.

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o Governo de Sergipe, a FSLOA e a CBW também realizaram um curso de iniciação ao wrestling, para professores de Educação Física e interessados. O curso reuniu mais de 70 pessoas e misturou teoria e prática de wrestling, com o professor Luciano Vieira.

Fonte: Governo de SE