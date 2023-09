Governo de SE busca inovações tecnológicas durante Missão China

O Governo de Sergipe, por meio da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), está em comitiva com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) na ‘Missão China’. Durante a viagem, que ocorre entre os dias 16 e 24 de setembro, serão visitadas diversas cidades chinesas, incluindo Shenzhen, conhecida como a ‘capital da tecnologia’. O objetivo é buscar parcerias para a expansão de horizontes e oportunidades para impulsionar Sergipe a alcançar novos patamares de inovações tecnológicas.

A comitiva da ABEP-TIC do Brasil é composta por representantes de empresas brasileiras de tecnologia, proporcionando a oportunidade de explorar as inovações tecnológicas, estabelecer contatos e criar parcerias estratégicas com empresas locais.

De acordo com o presidente da Emgetis, João Pereira, a experiência se mostra como uma oportunidade para conhecer e aprender com cidades criativas e inteligentes, onde a tecnologia e a inovação são bem utilizadas.

“Elas abrigam os maiores centros de tecnologia mais avançados e respeitados do mundo. Com a presença de gigantes da tecnologia, laboratórios de pesquisa de classe mundial e muitas startups, as cidades oferecem um ambiente incomparável para a exploração e a colaboração no campo da tecnologia. Estamos imersos neste ambiente dinâmico, visitando e conhecendo de perto as últimas tendências. São vivências com pesquisadores e empresários para a troca de conhecimentos e experiências, criando uma ponte entre a China e o Brasil, em especial com o Governo de Sergipe”, detalhou.

A expectativa é que a viagem impulsione a Emgetis a trazer soluções de vanguarda e inspiração para Sergipe, contribuindo para o progresso tecnológico e reforçando sua posição como um ator importante no cenário de tecnologia.

Fonte: Governo de SE