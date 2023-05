Governo de SE conhece Centro de Tecnologia e Inovação em Houston (EUA)

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou na última terça-feira, 02, de uma visita técnica ao Centro de Tecnologia e Inovação de Houston – ION District, situado no Texas, nos Estados Unidos (EUA). Acompanhado da comitiva de secretários estaduais, Mitidieri conheceu diversas iniciativas voltadas à pesquisa e ao fomento de novos negócios inovadores e sustentáveis.

A visita técnica faz parte da programação da Offshore Technology Conference – OTC 2023, o maior evento do mercado de óleo e gás do planeta. A participação da comitiva de Sergipe na feira sela o compromisso da atual gestão de disseminar as oportunidades e potencialidades da matriz energética, que tornam o estado uma região altamente proveitosa para se investir.

“Estou bastante impressionado com o que vi aqui. O ramo de exploração de potenciais energéticos no parque é inovador e mostra ao nosso time diversas perspectivas e possibilidades que podem auxiliar nosso estado a avançar ainda mais como uma grande fronteira energética”, destacou o governador.

Após a visita ao ION District, a comitiva sergipana também esteve com a embaixadora do Brasil em Houston, Maria Izabel Vieira. A diplomata, que está no cargo desde 2021, apresentou as instalações do Consulado. Momento de troca de experiências e análise sobre o mercado internacional.

OTC 2023

A participação da comitiva sergipana no maior evento do planeta do mercado de óleo e gás segue nesta quarta-feira, 03, com uma extensa agenda de debates, palestras e visitas técnicas, a exemplo da visita ao Campus da Rice University, importante centro de referência em pesquisa e tecnologia.

Fonte: Governo de SE