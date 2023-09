Governo de SE distribui sementes de palma forrageira para criadores das regiões sul e centro sul do estado

O Governo de Sergipe realiza mais uma etapa do Programa Sementes do Futuro. Desta vez, com a entrega de ‘raquetes’ ou sementes de palma forrageira. Ao todo, serão distribuídas 286 mil raquetes de palma para as regiões sul e centro sul de Sergipe. O lançamento da entrega de sementes de palma aconteceu, na última terça-feira, 05, às 9 horas, na Praça Adolfo Tavares de Andrade, no Povoado Bomfim, em Riachão do Dantas.

Na terça-feira, 60 produtores de Riachão do Dantas foram contemplados com a entrega. Ao todo, cada um recebeu 25 sacos com 60 de sementes, o equivalente a 1.500 unidades. De acordo com o secretário de Estado Agricultura interino, Marival Santana, o material propagativo (raquetes semente de palma) é resistente às pragas, procedentes de áreas isentas de pragas e doenças, também muito mais produtiva e resistente a excesso de água, períodos de seca e tem boa aceitação pelos animais.

“As ações desse projeto serão desenvolvidas em oito municípios das regiões sul e central sul: Riachão do Dantas, Tomar de Geru, Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Tobias Barreto, Boquim, Pedrinhas e Arauá. Estamos entregando 286 mil raquetes sementes de palma, atendendo 190 criadores, onde cada um recebe 1.500 raquetes”, explicou Marival Santana.

A prefeitura de Riachão do Dantas, Simone Andrade, agradeceu em nome dos produtores da região serrana do município a chegada do benefício. “Já temos uma parceria forte com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Emdagro, que trouxe o programa de inseminação artificial, melhorando a qualidade genética do rebanho. Agora estamos trazendo a palma para complementar a alimentação animal. São duas ações e serviços que se complementam para fortalecer a bacia leiteira de nossa região que cresce em quantidade e qualidade a cada dia “, ressaltou a prefeita Simone.

O produtor José da Silva Viana disse que costumava comprar palma para complementar a alimentação de seu rebanho bovino, mas com essa oportunidade criada pelo Governo do Estado iria fazer o plantio de uma tarefa da planta forrageira. “Com o plantio de palma vou diminuir os custos com ração e garantir uma semente sadia para continuar plantando”, disse José.

A palma forrageira é uma planta de grande importância para as regiões áridas e semiáridas, devido, principalmente, a sua rusticidade, resistência à seca e elevada capacidade de produção de massa. A palma é uma planta cultivada principalmente para produção de forragem e segurança alimentar dos rebanhos.

Qualidade da semente

De acordo com o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, nos últimos anos, tem-se observado um desequilíbrio entre a produção e consumo dessa forrageira, gerando sua super utilização e consequente déficit estratégico das áreas cultivadas. “Portanto, o cultivo da palma é uma opção estratégica de alimentação animal que visa fortalecer a atividade pecuária, contribuindo para um futuro sustentável para os produtores e criadores”, destacou.

Para suprir o déficit de área plantada, faz-se necessário atenção especial no sentido de fomentar o plantio, disponibilizando material propagativo de uma variedade de alta produtividade, resistente a estresse hídrico, e a pragas (tal como a cochonilha do carmim) e bem mais tolerante a águas, a exemplo do que está sendo feito pelo Governo de Sergipe.

O diretor de assistência Técnica e Extensão Rural da Emdagro, Jean Nascimento, explica que, em Sergipe, o cultivo da variedade “Orelha de Elefante Mexicana” já foi testada pela Emdagro, em municípios do alto sertão sergipano e tem contribuído com a sustentabilidade da pecuária de leite nas pequenas propriedades. “Nossa orientação é de que os criadores e pecuaristas que estão recebendo estas sementes sigam as recomendações técnicas de plantio e terão sucesso. Para cada hectare plantado o produtor irá colher dez hectares, ou seja, 80% do que colher pode ir para o consumo dos animais e os demais 20% pode ser replantado”, orienta o diretor técnico.