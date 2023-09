Governo de SE divulga abertura de mais 50 vagas de emprego

Nesta quarta-feira, 06, mais 50 novas vagas de emprego foram abertas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). As oportunidades são resultado da captação e intermediação de mão de obra realizadas pelo núcleo e destinadas aos trabalhadores sergipanos. Há vagas para ampla concorrência, para estagiários e afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD).

Interessados devem realizar cadastro no NAT matriz – localizado na Rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José, em Aracaju -, e levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências. No caso de cadastro para vagas afirmativas destinadas a PcDs, também é necessária a apresentação do laudo médico.

O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as funções e requisitos solicitados para cada vaga

1 vaga para Auxiliar Administrativo (afirmativa para mulheres)

Requisitos: Ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

1 vaga para mecânico de autos (ampla concorrência)

Requisitos: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS e ensino médio completo ou curso técnico na área

1 vaga para Consultora de Noivas (afirmativa para mulheres)

Requisitos: Ensino médio completo

1 vaga para Atendente de Loja (afirmativa para mulheres)

Requisitos: Ensino médio completo

3 vagas para açougueiro (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

20 vagas para motorista de transporte coletivo (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, experiência comprovada na CTPS

4 vagas para eletricista automotivo (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, experiência comprovada na CTPS

6 vagas para mecânico (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, experiência comprovada na CTPS

4 vagas para borracheiro (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, experiência comprovada na CTPS

1 vaga para estágio de auxiliar financeiro (ampla concorrência)

Requisitos: Cursar ensino superior em Administração ou Contabilidade e conhecimento de Excel

1 vaga para estágio em Comunicação Social (ampla concorrência)

Requisitos: Experiência com produção de e-book, conhecimento de ferramentas do Canva ou do Pacote Adobe, habilidade com redes sociais.

2 vagas para vendedora interna (afirmativa para mulheres)

Requisitos: Ensino médio completo e conhecimento na área de ótica

3 vagas para vendedora externa (afirmativa para mulheres)

1 vagas para operadora de caixa (afirmativa para mulheres)

Requisitos: Ensino médio completo

1 vaga para empacotador (afirmativa para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses

Fonte: Governo de SE