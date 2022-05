Governo de SE entrega base da Força Tática Litorânea no Abaís

Com o objetivo de proporcionar mais segurança a um dos pontos turísticos mais visitados em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas esteve na última sexta-feira, 06, no povoado Abaís, em Estância, para inaugurar a Base de Força Tática Litorânea, vinculada ao 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM). A unidade contará com 12 policiais militares, com treinamento específico e armamento especial, que se revezarão em turnos para o patrulhamento desde a rodovia SE-100 até os povoados Saco e Porto do Mato, garantindo a tranquilidade aos moradores e visitantes da região e redondeza. Ainda durante a abertura da nova base, foi entregue uma viatura 4×4, o que vai permitir o policiamento na areia da praia.

“É uma reivindicação antiga da população aqui dessa comunidade, não apenas do Abaís, como da região, do litoral sul como um todo. Portanto, quase 15 policiais militares que estão ocupando essa base aqui de apoio e fiscalização das praias, e de defesa da população que mora aqui em toda a região”, disse o governador que aproveitou para disponibilizar investimentos para pavimentação de ruas do povoado. “Há problemas relacionados à pavimentação aqui na região da praia, mas também não é justo que a população que aqui reside, que tem suas residências, fique na lama e na poeira quando a gente pode melhorar a vida dessas pessoas com infraestrutura. A prefeitura e os órgãos competentes vão conversar e ver se conseguem uma autorização, e se conseguirem vamos pavimentar algumas ruas aqui do povoado Abaís”, informou.

Força Tática Litorânea

A Força Tática Litorânea é formada por três policiais militares e uma viatura do tipo caminhonete. As equipes se revezarão 24 horas por dia no patrulhamento tático motorizado em toda a região litorânea do município de Estância, área que compreende a rodovia do povoado Abaís, a Rodovia SE-100, e os povoados Saco e Porto do Mato, no limite com o município de Indiaroba.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, a ação é uma continuidade do trabalho estratégico do governo do Estado. “Há uma programação para fazermos uma ampliação dos nossos postos, e aqui no Abaís já havia há algum tempo uma demanda importante não só por ser uma área turística, mas com uma área residencial muito grande. A população vai ter uma referência agora do policiamento ostensivo, policiamento preventivo, e eu tenho certeza de que os resultados serão extremamente positivos, já colocando aqui policiais que foram recém-formados. Então, aliando a esse recompletamento da Segurança Pública pelo governo do Estado, na ampliação do nosso trabalho preventivo e ostensivo em todos os locais de Sergipe”, explanou.

Também faz parte da área de atuação da Força Tática Litorânea todas as localidades urbanas e rurais, incluindo as faixas de areia das praias, proporcionando mais segurança aos turistas e veranistas que, em números expressivos, visitam as belezas naturais da região.

Para o tenente-coronel Lucas, que está há dois anos como comandante do 6º Batalhão, a base é resultado do esforço do governo do Estado em parceria com o governo municipal de Estância, para proporcionar mais segurança aos turistas e visitantes. “Aqui é uma região que recebe muitos turistas e veranistas, principalmente aos finais de semana, e havia essa reivindicação da população aqui. Então hoje a gente tá entregando esse posto com três policiais diariamente, que farão o policiamento ostensivo nessa religião litorânea”, frisou.

Além disso, a Força Tática Litorânea tem como objetivos inibir e reprimir o tráfico de drogas, os roubos e furtos a estabelecimentos comerciais, residências e a pessoas, assim como atuar em operações de saturação, bloqueios e no cumprimento de mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça, o que garante uma maior sensação de segurança para a população do litoral estanciano e seus arredores.

O prédio que abrigará a nova base foi cedido por meio de uma parceria com a Prefeitura de Estância. “O momento é só de agradecimento por esse equipamento de segurança na nossa região litorânea. Hoje se concretiza uma demanda antiga de todos que aqui residem. Vai proporcionar a sensação de segurança para a população. A Polícia Militar vai cada vez estar mais presente”, disse o prefeito de Estância, Gilson Andrade, que agradeceu também a construção da Delegacia Regional em Estância.

“Nós moradores, estávamos precisando muito. Já foi reivindicada essa solicitação há muito tempo por uma associação de moradores daqui. Então, neste momento queremos agradecer ao governo por esse momento, por nos abrilhantar com essa cabine policial aqui na nossa região. Com certeza, vai trazer mais tranquilidade tanto pros turistas quanto para nós moradores”, pontuou a moradora Lizana (Zana).

Fonte: Governo de Sergipe