Governo de SE entrega novas ambulâncias ao Samu

Na última quinta-feira, 29, o governador Belivaldo Chagas realizou a entrega de mais nove ambulâncias ao Samu 192 Sergipe. As unidades móveis serão distribuídas nas bases de diferentes municípios, fortalecendo a rede de atendimento e diminuindo o tempo de espera para os pacientes. As ambulâncias entregues são fruto de um investimento superior a R$ 1,4 milhão.

Entre os novos veículos, quatro foram doados pelo Ministério da Saúde (MS), que serão Unidades de Suporte Básico e ficarão nas bases de Itaporanga D’Ajuda, Propriá, Aquidabã e Polícia Rodoviária Federal. As demais cinco ambulâncias serão equipadas como Unidades de Suporte Avançado (USA) e serão destinadas às bases de Canindé, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto e Estância.

No total, foi investido R$ 1.415.000,00. Deste, R$ 799.673,12 foram obtidos através de Emenda Parlamentar dos deputados João Daniel e Adelson Barreto. Em recursos do Tesouro do Estado foram investidos R$ 615.326,88.

Durante a cerimônia de entrega governador Belivaldo Chagas destacou as diversas ações do Governo do Estado em prol da Saúde em Sergipe. “Esse trabalho a gente já vem executando ao longo do nosso Governo, e agora fazemos a entrega de mais essas ambulâncias de unidade básica e unidade avançada. Com isso, nós teremos um total 61 ambulâncias do Samu trabalhando diuturnamente e mais 15 que a gente tem na reserva para substituição. São recursos de quase R$ 1,5 milhão, sendo quase metade fruto de emendas parlamentares e o restante do Tesouro do Estado, com complemento do Ministério da Saúde”, pontuou.

Fonte: Governo de SE